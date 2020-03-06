Afganistan'ın başkenti Kabil'de siyasi liderlerin de katıldığı anma törenine silahlı ve bombalı... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Afganistan'ın başkenti Kabil'de siyasi liderlerin de katıldığı anma törenine silahlı ve bombalı... - Son Dakika

Afganistan'ın başkenti Kabil'de siyasi liderlerin de katıldığı anma törenine silahlı ve bombalı...

6 saat önce

Afganistan'ın başkenti Kabil'de siyasi liderlerin de katıldığı anma törenine silahlı ve bombalı saldırı düzenlendi.

Afganistan'ın başkenti Kabil'de siyasi liderlerin de katıldığı anma törenine silahlı ve bombalı..., System.String[]

Afganistan'ın başkenti Kabil'de siyasi liderlerin de katıldığı anma törenine silahlı ve bombalı saldırı düzenlendi.

Afganistan, Kabil, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 10:30 Kaynak: AA
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Son Dakika

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