Afganistan'ın başkenti Kabil'de siyasi liderlerin de katıldığı anma törenine silahlı ve bombalı... - Son Dakika

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Afganistan'ın başkenti Kabil'de siyasi liderlerin de katıldığı anma törenine silahlı ve bombalı...
6 saat önce
Afganistan'ın başkenti Kabil'de siyasi liderlerin de katıldığı anma törenine silahlı ve bombalı saldırı düzenlendi.
Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 10:30 Kaynak: AA
Afganistan'ın başkenti Kabil'de siyasi liderlerin de katıldığı anma törenine silahlı ve bombalı saldırı düzenlendi.
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