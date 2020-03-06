Afganistan'ın başkenti Kabil'de siyasi liderlerin de katıldığı anma törenindeki saldırıda 27... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Afganistan'ın başkenti Kabil'de siyasi liderlerin de katıldığı anma törenindeki saldırıda 27... - Son Dakika

Afganistan'ın başkenti Kabil'de siyasi liderlerin de katıldığı anma törenindeki saldırıda 27...

6 saat önce

Afganistan'ın başkenti Kabil'de siyasi liderlerin de katıldığı anma törenindeki saldırıda 27 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Afganistan'ın başkenti Kabil'de siyasi liderlerin de katıldığı anma törenindeki saldırıda 27..., System.String[]

Afganistan'ın başkenti Kabil'de siyasi liderlerin de katıldığı anma törenindeki saldırıda 27 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Afganistan, Kabil, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 01:52 Kaynak: AA
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Son Dakika

Son dakika: Afganistan'da liderlerin bulunduğu törene yapılan saldırı anının görüntüleri
Son dakika: Kabil'de siyasi liderlerin de katıldığı törene düzenlenen saldırıda 27 kişi öldü İdlib zirvesinin ardından Serakib'de ilk ortak devriye yapıldı Cumhuriyet tarihinin en büyük operasyonu! 5 milyon 212 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

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