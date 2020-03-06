Afganistan'ın başkenti Kabil'de siyasi liderlerin de katıldığı anma törenindeki saldırıda 27... - Son Dakika

Afganistan 'ın başkenti Kabil 'de siyasi liderlerin de katıldığı anma törenindeki saldırıda 27 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

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Son dakika: Afganistan'da liderlerin bulunduğu törene yapılan saldırı anının görüntüleri

Son dakika: Kabil'de siyasi liderlerin de katıldığı törene düzenlenen saldırıda 27 kişi öldü

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