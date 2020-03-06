Afganistan'ın başkenti Kabil'de siyasi liderlerin de katıldığı anma törenindeki saldırıda 27... - Son Dakika

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Afganistan'ın başkenti Kabil'de siyasi liderlerin de katıldığı anma törenindeki saldırıda 27...
6 saat önce
Afganistan'ın başkenti Kabil'de siyasi liderlerin de katıldığı anma törenindeki saldırıda 27 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 01:52 Kaynak: AA
Afganistan'ın başkenti Kabil'de siyasi liderlerin de katıldığı anma törenindeki saldırıda 27 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
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