Kabil'de bombalı saldırıları önleme gerekçesiyle GSM hizmeti durduruldu - Son Dakika
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Kabil'de bombalı saldırıları önleme gerekçesiyle GSM hizmeti durduruldu

08.08.2022 20:52
Kabil'de bombalı saldırıları önleme gerekçesiyle GSM hizmeti durduruldu

Afganistan'ın başkenti Kabil'de son günlerde muharrem ayı anmaları dolayısıyla bir araya gelen Şiilere yönelik terör örgütü DEAŞ saldırılarının ardından şehrin merkezi de dahil olmak üzere çoğu bölgesinde GSM şirketleri olası saldırıları önleme gerekçesiyle hizmetlerini durdurdu.

Afganistan'ın başkenti Kabil'de son günlerde muharrem ayı anmaları dolayısıyla bir araya gelen Şiilere yönelik terör örgütü DEAŞ saldırılarının ardından şehrin merkezi de dahil olmak üzere çoğu bölgesinde GSM şirketleri olası saldırıları önleme gerekçesiyle hizmetlerini durdurdu.

Kabil'de vatandaşlar gün boyu cep telefonlarından internete ulaşamazken arama dahi yapamadı.

Afganistan Telekomünikasyon Düzenleme Kurumundan yapılan açıklamada, söz konusu kararın son günlerde meydana gelen bombalı saldırıların muhatabı olan Şiiler olmak üzere tüm vatandaşların güvenliğinin sağlanması amacıyla alındığı ifade edildi.

Yaklaşık 15 saatlik kesintinin ardından GSM şirketleri, kısa süre önce yeniden hizmet vermeye başladı.

Kabil'in bazı bölgelerinde ise söz konusu kesinti dün başladı.

Afgan basınına konuşan birçok Kabil sakini, kesinti nedeniyle aileleri ile iletişime geçemediklerini ve işlerinin aksadığını aktardı.

Birleşmiş Milletler (BM) Afganistan Yardım Misyonunca (UNAMA) yapılan açıklamada, Kabil'de Şiilere yönelik DEAŞ saldırıları kınanırken Taliban'ın sivillerin güvenliğini sağlaması gerektiği kaydedildi.

DEAŞ son günlerde Şiileri hedef aldı

Son günlerde, Kabil'de yaşayan Afgan Şiiler, muharrem ayı anmaları nedeniyle bir araya gelirken terör örgütü DEAŞ'ın kanlı saldırılarına maruz kaldı.

Kabil'in Şii mahallelerinde cuma, cumartesi ve pazar günleri bombalı saldırılar meydana geldi.

Saldırılarda şu ana kadar en az 10 kişi hayatını kaybetti, onlarca kişi de yaralandı.

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Kaynak: AA

Afganistan, Kabil, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kabil'de bombalı saldırıları önleme gerekçesiyle GSM hizmeti durduruldu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Kabil'de bombalı saldırıları önleme gerekçesiyle GSM hizmeti durduruldu - Son Dakika
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