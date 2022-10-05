Kabil'de Taliban'ın İçişleri Bakanlığında patlama - Son Dakika
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Kabil'de Taliban'ın İçişleri Bakanlığında patlama

05.10.2022 15:14
Kabil'de Taliban'ın İçişleri Bakanlığında patlama

Afganistan'ın başkenti Kabil'de, Taliban geçici hükümetinin İçişleri Bakanlığı kampüsünde bulunan camide, öğle namazı sırasında şiddetli bir patlama meydana geldi.

Afganistan'ın başkenti Kabil'de, Taliban geçici hükümetinin İçişleri Bakanlığı kampüsünde bulunan camide, öğle namazı sırasında şiddetli bir patlama meydana geldi.

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Abdul Nafi Takur, basına yaptığı açıklamada patlamayı doğruladı.

Ölü ve yaralı sayısına dair açıklamada bulunmayan Takur, olayın araştırıldığını aktardı.

İçişleri Bakanlığının girişleri, güvenlik önlemleri alan Taliban güçlerince kapatılırken basın mensuplarının görüntü almasına izin verilmedi.

Kabil'de, cuma günü, Şii Hazaraların yaşadığı Deşt-i Berçi Mahallesi'nde bir eğitim kurumunda meydana gelen patlamada 46'sı genç kız öğrenci olmak üzere, 53 kişi ölmüştü.

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Kaynak: AA

Afganistan, Kabil, Güncel, Son Dakika

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