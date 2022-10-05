Kabil'de, cuma günü, Şii Hazaraların yaşadığı Deşt-i Berçi Mahallesi'nde bir eğitim kurumunda meydana gelen patlamada 46'sı genç kız öğrenci olmak üzere, 53 kişi ölmüştü.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Kabil'de Taliban'ın İçişleri Bakanlığında patlama - Son Dakika

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