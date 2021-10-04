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Afganistan'ın başkenti Kabil'de Taliban güçleri ile DEAŞ üyeleri arasında çatışma meydana geldi - Son Dakika

Afganistan'ın başkenti Kabil'de Taliban güçleri ile DEAŞ üyeleri arasında çatışma meydana geldi

04.10.2021 09:07
Afganistan'ın başkenti Kabil'de Taliban güçleri ile DEAŞ üyeleri arasında çatışma meydana geldi, System.String[]

Afganistan'da yönetimi ele geçiren Taliban yetkilileri, DEAŞ'ın ülkeleri için büyük bir tehdit oluşturmadığını ve faaliyetlerine izin verilmeyeceğini açıklasa da terör örgütünün saldırıları bitmek bilmiyor. Kabil'de DEAŞ'a yönelik bir operasyon düzenleyen Taliban ile terör örgütü arasında şiddetli çatışmalar yaşanırken, çok sayıda teröristin öldürüldüğü sığınaktan ara ara patlama seslerinin de geldiği bildirildi.

Afganistan'ın başkenti Kabil'de Taliban güçleriyle terör örgütü DEAŞ üyeleri arasında çatışma yaşandı. Taliban sözcüsü ve Taliban yönetiminin "Kültür Bakanı Yardımcısı Vekili" Zabihullah Mücahid, Kabil'in 17. Polis Bölgesinde terör örgütüne yönelik operasyon düzenlendiğini söyledi.

ÇATIŞMA SIRASINDA PATLAMA SESLERİ DE GELDİ

Operasyonda DEAŞ'a ait sığınağın imha edildiğini ifade eden Mücahid, sığınaktaki DEAŞ üyelerinin de öldürüldüğünü belirtti. Görgü tanıkları ise Kabil'in Hayırhane bölgesinde dün gece saatlerinde DEAŞ üyeleriyle Taliban güçleri arasında yaşanan çatışma sırasında patlama seslerinin duyulduğunu öne sürdü.

Afganistan'ın başkenti Kabil'de Taliban güçleri ile DEAŞ üyeleri arasında çatışma çıktı

BOMBALI SALDIRIDA 5 KİŞİ ÖLMÜŞTÜ

Öte yandan, başkent Kabil'deki Eidgah Camisi girişinde dün akşam saatlerinde düzenlenen bombalı saldırıda 5 kişi hayatını kaybetmişti.

DEAŞ SALDIRILARI ARTTI

Taliban'ın Afganistan'ı ele geçirmesinin ardından terör örgütü DEAŞ saldırılarını artırdı. DEAŞ, Taliban sonrası en kanlı eylemini Kabil Uluslararası Hamid Karzai Havalimanı'nda gerçekleştirmişti. Havalimanı'nda 27 Ağustos'ta düzenlenen terör saldırısında 13'ü ABD askeri olmak üzere en az 170 kişi yaşamını yitirmişti.

DEAŞ'ın, Afganistan'daki kalesi olarak bilinen Celalabad'da 18 ve 19 Eylül'de düzenlediği bombalı saldırılarda 4 kişi hayatını kaybetmişti. Taliban yetkilileri, DEAŞ'ın Afganistan için büyük bir tehdit oluşturmadığını ve terör örgütlerinin ülkedeki faaliyetine izin verilmeyeceğini açıklamıştı.

Afganistan'ın başkenti Kabil'de Taliban güçleri ile DEAŞ üyeleri arasında çatışma meydana geldi

Afganistan, Taliban, Kabil, DEAŞ, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Afganistan'ın başkenti Kabil'de Taliban güçleri ile DEAŞ üyeleri arasında çatışma meydana geldi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Afganistan'ın başkenti Kabil'de Taliban güçleri ile DEAŞ üyeleri arasında çatışma meydana geldi - Son Dakika
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