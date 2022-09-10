Geçen yıl 15 Ağustos'ta başkent Kabil'e girerek Afganistan'ı kontrolü altına alan Taliban, bu süreçte önceki hükümete bağlı Afganistan ordusu ile girdiği çatışmalar sonucu helikopterler de dahil olmak üzere ABD yapımı birçok askeri aracı da ele geçirmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Afganistan'da Taliban'ın kullandığı ABD'den kalan helikopter düştü: 3 ölü - Son Dakika

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