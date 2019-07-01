Son Dakika Haberleri: Afganistan'ın başkenti Kabil'de terör saldırısı
Son Dakika Güncel Haber

Afganistan'ın başkenti Kabil'de terör saldırısı

1 saat önce

Afganistan'ın başkenti Kabil'de silahlı saldırganların Savunma Bakanlığı önünde bomba yüklü aracı patlatması ve ardından çevreye ateş açması sonucu en az 50 kişinin yaralandığı bildirildi.

Afganistan'ın başkenti Kabil'de terör saldırısı, System.String[]
Afganistan'ın başkenti Kabil'de silahlı saldırganların Savunma Bakanlığı önünde bomba yüklü aracı patlatması ve ardından çevreye ateş açması sonucu en az 50 kişinin yaralandığı bildirildi.
AA muhabirinin Afgan yetkililerden edindiği bilgiye göre, silahlı saldırganlar sabah saatlerinde kent merkezindeki bakanlık binası önünde bomba yüklü aracı patlattı. Kent merkezinde geniş bir alanda hissedilen şiddetli patlama nedeniyle ilk belirlemelere göre 50 kişi yaralandı.
Patlamanın ardından silahlı bir grup bakanlık binasına ve çevreye ateş açtı.
Polis güçleri ve Afgan özel kuvvetlerine bağlı birlikler bölgeyi kordona aldı.
Saldırının Taliban temsilcilerin Katar'ın başkenti Doha'da ABD'li yetkililer ile barış sürecine ilişkin müzakereler yürüttüğü bir döneme denk gelmesi dikkati çekti.
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 09:47 Kaynak: AA
Kabil, Afganistan, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Türkiye'den Libya'ya sert uyarı: Hedef haline gelecektir! Lübnanlı Bakanın konvoyuna silahlı saldırı: 2 ölü Dışişleri Bakanlığından Libya'daki Türk vatandaşları için uyarı! Asansörde sıkışan çocuk feci şekilde can verdi

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.7.2019 11:06:01. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Afganistan'ın başkenti Kabil'de terör saldırısı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]