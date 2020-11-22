Afganistan'ın başkenti Kabil'deki roketli saldırıda ölenlerin sayısı 10'a çıktı - Son Dakika

Taliban, saldırının kendileri tarafından yapıldığı iddialarını reddetti.

Salih, 10 kişinin hayatını kaybettiği saldırıda tespit edilen yaralı sayısının ise 51'e çıktığını ve olayın etraflıca araştırılacağını açıkladı.

ToloNews'in haberine göre, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Emrullah Salih, Facebook 'tan yaptığı açıklamada, dün sabah başkentte 23 roketle düzenlenen saldırıda ölü sayısının 10'a yükseldiğini duyurdu.

Afganistan 'ın başkenti Kabil 'de yabancı misyonların ve elçiliklerin bulunduğu Vezir Ekber Han semti yakınlarında düzenlenen roket saldırısında ölenlerin sayısı 10'a çıktı.

Sokak ortasında iki kadını darp etti, tokat sesleri sokaklarda yankılandı! O anlar kamerada