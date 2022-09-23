Kabil'de cuma namazı çıkışı cami önünde bombalı saldırı: 4 ölü - Son Dakika
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Kabil'de cuma namazı çıkışı cami önünde bombalı saldırı: 4 ölü

23.09.2022 15:18
Kabil'de cuma namazı çıkışı cami önünde bombalı saldırı: 4 ölü

Afganistan'ın başkenti Kabil'deki Vezir Ekber Han Cami önünde cuma namazı çıkışı düzenlenen bombalı saldırıda ilk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybetti.

Afganistan'ın başkenti Kabil'deki Vezir Ekber Han Cami önünde cuma namazı çıkışı düzenlenen bombalı saldırıda ilk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybetti.

Taliban yönetiminin Kabil Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Halid Zadran, basına yaptığı açıklamada, Vezir Ekber Han Cami önünde cuma namazı çıkışı sırasında bombalı saldırı düzenlendiğini açıkladı.

Zadran, saldırıda sivillerden can kaybının da bulunduğunu belirtti.

Öte yandan Kabil'deki Emergency Hastanesinden yapılan açıklamada, saldırıda yaşamını yitiren 4, yaralanan 10 kişinin hastaneye getirildiği kaydedildi.

Caminin çevresindeki caddeler trafiğe kapatıldı.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

İki gün önce de başkent Kabil'in Dehmezeng bölgesinde bir restoran yakınında düzenlenen bombalı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetmişti.

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Kaynak: AA

Afganistan, Kabil, Cami, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kabil'de cuma namazı çıkışı cami önünde bombalı saldırı: 4 ölü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kabil'de cuma namazı çıkışı cami önünde bombalı saldırı: 4 ölü - Son Dakika
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