Kabil'de cuma namazı çıkışı cami önünde bombalı saldırı - Son Dakika
Üye Girişi

Kabil'de cuma namazı çıkışı cami önünde bombalı saldırı

23.09.2022 18:34
Kabil'de cuma namazı çıkışı cami önünde bombalı saldırı

Afganistan'ın başkenti Kabil'deki Vezir Ekber Han Cami önünde cuma namazı çıkışı düzenlenen bombalı saldırıda 7 kişi hayatını kaybetti.

Afganistan'ın başkenti Kabil'deki Vezir Ekber Han Cami önünde cuma namazı çıkışı düzenlenen bombalı saldırıda 7 kişi hayatını kaybetti.

Taliban yönetiminin Kabil Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Halid Zadran, basına yaptığı açıklamada, Vezir Ekber Han Camisi önünde cuma namazı çıkışı sırasında bombalı saldırı düzenlendiğini duyurdu.

Zadran, saldırıda 7 kişinin yaşamını yitirdiğini, aralarında çocukların da bulunduğu 41 kişinin yaralandığını belirtti.

Caminin çevresindeki caddeler trafiğe kapatıldı.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

İki gün önce de başkent Kabil'in Dehmezeng bölgesinde bir restoran yakınında düzenlenen bombalı saldırıda 3 kişi ölmüştü.

YORUMLAR
500
Kabil'de cuma namazı çıkışı cami önünde bombalı saldırı: 4 ölü Kabil'de cuma namazı çıkışı cami önünde bombalı saldırı: 4 ölü Yozgat'ta Restore Edilen Caminin Duvarlarında Orijinal Resim ve El Yazmaları Ortaya Çıktı Yozgat'ta Restore Edilen Caminin Duvarlarında Orijinal Resim ve El Yazmaları Ortaya Çıktı
Kaynak: AA

Kabil, Cami, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kabil'de cuma namazı çıkışı cami önünde bombalı saldırı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
18:27 Fatih Karagümrük'ten A Milli Takım kadrosuna tepki geldi
18:15 Mahsa Amini'nin hastaneye yatırıldığını duyuran gazeteci tutuklandı!
17:57 Sevgilisinin annesini hamile bıraktı! Genç kız ikisini de hayatından sildi
17:52 TFF'den Yusuf Demir açıklaması! Galatasaraylı yıldız Türk statüsünde oynayabilecek mi?
17:10 ABD ile yaşanan F-16 gerilimine Türkiye'den sert yanıt: Kullanamayacağımız ürünü niye alalım?
17:06 Wanda ile ayrılan Icardi hakkında bomba sözleşme iddiası! Başarılı futbolcunun tek bir kuruşu kalmadı
17:04 Rusya'dan Ukrayna'ya 'referandum' gözdağı: Rus topraklarına yapılmış saldırı olarak kabul ederiz
17:01 Arkadaşlarının damada taktığı takıyı görmek isteyenler sandalyelerinden kalktı
16:55 Otobüsün kapısına kıyafeti sıkışan kadın feci şekilde canından oldu
16:53 Hızla gelen otomobilin çarptığı üniversiteli genç kızların havada savrulduğu anlar kameraya yansıdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.09.2022 18:34:12. #1.13#
SON DAKİKA: Kabil'de cuma namazı çıkışı cami önünde bombalı saldırı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement