Afganistan'ın Pençşir vilayetinde Taliban ile direnişçiler çatıştı - Son Dakika
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Afganistan'ın Pençşir vilayetinde Taliban ile direnişçiler çatıştı

14.09.2022 11:54
Afganistan'ın Pençşir vilayetinde Taliban ile direnişçiler çatıştı

Afganistan'ın başkenti Kabil yakınlarındaki Pençşir vilayetinde Taliban mensuplarıyla Ulusal Direniş Cephesi üyeleri arasında çatışma yaşandı.

Afganistan'ın başkenti Kabil yakınlarındaki Pençşir vilayetinde Taliban mensuplarıyla Ulusal Direniş Cephesi üyeleri arasında çatışma yaşandı.

Taliban geçici hükümetinin sözcüsü Zabihullah Mücahid, basına yaptığı açıklamada, Pençşir vilayetinin Ruha, Dere ve Afşar bölgelerinde Ulusal Direniş Cephesi üyelerine yönelik operasyon başlatıldığını duyurdu.

Operasyon sırasında yaşanan çatışmalarda 40 direnişçinin öldürüldüğünü öne süren Mücahid, 101 direnişçinin de yakalandığını iddia etti.

Mücahid, öldürülenlerin 4'ünün direnişçilerin önemli komutanlarından olduğunu savundu.

Ulusal Direniş Cephesi Sözcüsü Sıbgatullah Ahmadi ise çatışmalarda 32 Taliban mensubunun öldürüldüğünü, direnişçilerden sadece 8 kişinin teslim olduktan sonra Taliban tarafından kurşuna dizildiğini iddia etti.

Ahmadi, Taliban'ın teslim aldığı direnişçileri öldürerek savaş suçu işlediğini savundu.

Pençşir sorunu

Başkent Kabil'i 15 Ağustos 2021 günü hakimiyeti altına alarak Afganistan hükümetini deviren Taliban, bu tarih itibarıyla ülkedeki 34 vilayetten sadece Pençşir'e giremedi.

Bu süreçte, Afganistan ordusundaki ağırlıklı Tacik askerler halkının neredeyse tamamını yine Taciklerin oluşturduğu Pençşir vilayetine sığındı ve burada Afganistan Ulusal Direniş Cephesi adı altında Taliban'a karşı direnişe geçti.

Kabil'in düşüşüyle Afganistan geneline hakim olan Taliban, her iki tarafın da saygı gösterdiği din adamları öncülüğündeki "savaşsız çözüm" müzakereleri başarısızlıkla sonuçlanınca Pençşir'e yönelik saldırı başlattı ve vilayeti 6 Eylül 2021'de hakimiyetine aldı.

Böylece ülkedeki tüm vilayetler Taliban'ın kontrolüne geçti.

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Kaynak: AA

Afganistan, Pençşir, Kabil, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Afganistan'ın Pençşir vilayetinde Taliban ile direnişçiler çatıştı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Afganistan'ın Pençşir vilayetinde Taliban ile direnişçiler çatıştı - Son Dakika
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