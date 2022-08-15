Öte yandan Afganistan Metroloji İdaresi, bugün ve yarın için başkent Kabil dahil, ülkenin 18 vilayetinde yağış ve sel uyarısında bulundu.

Yetkililer, Pervan vilayetinin Şinvari ve Siyah Gird ilçelerinde, iki gündür devam eden aşırı yağışların sele yol açtığını bildirdi.

Kaynak: AA

Afganistan, Kabil, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Afganistan'da aşırı yağışların yol açtığı selde iki günde 31 kişi öldü - Son Dakika

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