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Afganistan'ın bazı bölgelerinde devlet üniversiteleri eğitime başladı - Son Dakika

Afganistan'ın bazı bölgelerinde devlet üniversiteleri eğitime başladı

02.02.2022 14:31
Afganistan'ın bazı bölgelerinde devlet üniversiteleri eğitime başladı

Afganistan'ın ağırlıklı olarak daha ılıman iklime sahip güney vilayetlerinde devlet üniversiteleri yeniden eğitime başladı.

Afganistan'ın ağırlıklı olarak daha ılıman iklime sahip güney vilayetlerinde devlet üniversiteleri yeniden eğitime başladı.

Kandahar, Hilmend, Uruzgan ve Nimruz gibi vilayetlerde erkek ve kız öğrenciler yeniden üniversitelerdeki yerlerini aldı.

AA muhabirine konuşan öğrenciler, üniversitelerin açılmasından son derece mutlu olduklarını belirtti.

Kandahar Üniversitesi öğrencisi Zehra Erguvan, "Toplumun yarısını oluşturan kadınlar ve kızlar görmezden gelinmemeli. Çünkü kadınların da ülkenin gelişmesinde ve ilerlemesinde katkısı bulunuyor. Yetkililer kadın ve kızların eğitimini ciddiyetle gözetmeli." dedi.

Muhammed İlyas İlham da Taliban yönetiminden eğitim olanaklarının artırılmasını talep ederek eğitimin yeniden başlamasından çok memnun olduğunu belirtti.

Birleşmiş Milletler Afganistan Yardım Misyonu (UNAMA) Şefi ve BM Afganistan Özel Temsilcisi Deborah Lyons, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Afgan genç kız ve erkek öğrencilerin Afganistan genelindeki üniversitelere dönüşlerini hep birlikte destekleyelim." ifadesini kullandı.

Lyons, destekçilerin Afgan öğrenci ve akademisyenler için burs programları sağlamalarını talep etti.

Taliban geçici hükümetinin Yükseköğrenim Bakan Vekili Şeyh Abdulbaki Hakkani, devlet üniversitelerinin 2 Şubat'ta sıcak bölgelerde açılacağını duyurmuştu.

Hakkani, ülkenin soğuk bölgelerindeki devlet üniversitelerinin de şubatın sonuna doğru açılacağını ifade etmişti.

Yükseköğrenim Bakanlığına göre, ülke genelinde 40 devlet ve 150 özel üniversite bulunuyor. Özel üniversitelerde kadın ve erkek öğrenciler için eğitim devam ediyor.

Taliban'ın karma sınıflar sorunu

Öte yandan Hakkani, Eylül 2021'de düzenlediği basın toplantısında, "karma eğitim sisteminin, İslami ve milli değerlere aykırı olduğunu" savunmuştu.

Yer imkanı olan üniversitelerde yeni dönemde kız ve erkek öğrencilerin ayrı ayrı binalarda eğitim göreceğini belirten Hakkani, bina imkanı bulunmayan üniversitelerde ise kız ve erkek öğrencilerin farklı saatlerde okula gelip ders göreceğini kaydetmişti.

Afganistan'daki üniversiteler, Kovid-19 nedeniyle Taliban'ın ülke yönetimini ele geçirmesinden önce eğitime ara vermişti.

Taliban'ın Afganistan'ın kontrolünü ele geçirmesinin ardından Eylül 2021'de özel üniversiteler faaliyetlerine başlarken, devlet üniversiteleri kapalı kalmıştı.

Taliban sonrası 6'ncı sınıfa kadarki eğitim kurumları kız ve erkekler için faaliyete başlamıştı ancak daha üst sınıflarda kızların eğitim alıp almayacağı belirsizliğini koruyordu.

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Togo Cumhuriyeti, Afganistan, Kandahar, Taliban, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Afganistan'ın bazı bölgelerinde devlet üniversiteleri eğitime başladı - Son Dakika


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