Video: Afganistan'ın Cüzcan Vilayetinde İhtiyaç Sahibi Aileler Çin'in Bağışladığı İnsani Yardımları Aldı - Son Dakika
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Video: Afganistan'ın Cüzcan Vilayetinde İhtiyaç Sahibi Aileler Çin'in Bağışladığı İnsani Yardımları Aldı

28.08.2022 08:51
Video: Afganistan'ın Cüzcan Vilayetinde İhtiyaç Sahibi Aileler Çin'in Bağışladığı İnsani Yardımları Aldı

Afganistan'ın Cüzcan vilayetinde yakın zamanda çıkan bir yangında evlerini kaybeden toplam 75 aile, Çin'den bağışlanan, pirinç ve battaniye de dahil olmak üzere insani yardım aldı.

Afganistan'ın Cüzcan vilayetinde yakın zamanda çıkan bir yangında evlerini kaybeden toplam 75 aile, Çin'den bağışlanan, pirinç ve battaniye de dahil olmak üzere insani yardım aldı.

Yardımı alan vatandaşlar şükranlarını sundu.

ABDUL MATIN MURADIANI, Yardım alan bölge sakini

"Çin'in gönderdiği yardımlar günlük hayatımızı sürdürmemize yardımcı oluyor. Fakiriz ama şimdi yardımla rahatlamış hissediyoruz."

Faizabad ilçesine bağlı Bala Mardian Köyü'nde yaklaşık üç hafta önce çıkan yangın 120'den fazla ailenin evini küle çevirmişti.

8 Ağustos'ta çıkan yangın, Bala Mardian köyünün her yerine yayılmış ve yüzlerce aileyi evsiz bırakmıştı.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Şibirgan'dan bildiriyor.

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Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Afganistan, Cüzcan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Video: Afganistan'ın Cüzcan Vilayetinde İhtiyaç Sahibi Aileler Çin'in Bağışladığı İnsani Yardımları Aldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Video: Afganistan'ın Cüzcan Vilayetinde İhtiyaç Sahibi Aileler Çin'in Bağışladığı İnsani Yardımları Aldı - Son Dakika
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