Son Dakika Haberleri: Afganistan'ın doğusundaki Nangarhar vilayetinde camiye cuma namazı sırasında düzenlenen bombalı...
Son Dakika Güncel Afganistan'ın doğusundaki Nangarhar vilayetinde camiye cuma namazı sırasında düzenlenen bombalı...

Afganistan'ın doğusundaki Nangarhar vilayetinde camiye cuma namazı sırasında düzenlenen bombalı...

11 dakika önce

Afganistan'ın doğusundaki Nangarhar vilayetinde camiye cuma namazı sırasında düzenlenen bombalı saldırıda 22 kişi hayatını kaybetti.

Afganistan'ın doğusundaki Nangarhar vilayetinde camiye cuma namazı sırasında düzenlenen bombalı..., System.String[]

Afganistan'ın doğusundaki Nangarhar vilayetinde camiye cuma namazı sırasında düzenlenen bombalı saldırıda 22 kişi hayatını kaybetti.

Afganistan, Nangarhar, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 02:46 Kaynak: AA
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