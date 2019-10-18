Afganistan'ın doğusundaki Nangarhar vilayetinde camiye cuma namazı sırasında düzenlenen bombalı...
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Afganistan'ın doğusundaki Nangarhar vilayetinde camiye cuma namazı sırasında düzenlenen bombalı saldırıda 22 kişi hayatını kaybetti.
Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 02:46 Kaynak: AA
Afganistan'ın doğusundaki Nangarhar vilayetinde camiye cuma namazı sırasında düzenlenen bombalı saldırıda 22 kişi hayatını kaybetti.
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