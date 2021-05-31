Afganistan'ın eski cumhurbaşkanı Karzai: "Barış, yabancıların projesi olması durumundan çıkarak ulusal süreç haline gelmelidir" - Son Dakika

Afganistan'ın eski cumhurbaşkanı Hamid Karzai, ülkede barışın, yabancıların projesi olması durumundan çıkarak ulusal bir süreç haline gelmesi gerektiğini söyledi.

Karzai, başkent Kabil'de katıldığı bir törende yaptığı konuşmada, ülkesinde barışa ulaşamamanın nedenlerinden birinin, barış sürecinin ulusal olmaması olduğunu belirtti.

Taliban ve Afgan tarafının ülkedeki savaşı sona erdirmek için bu süreci millileştirme konusunda çalışması gerektiğini ifade eden Karzai, "Barış, yabancıların projesi olması durumundan çıkarak ulusal bir süreç haline gelmelidir." dedi.

Karzai, müzakerelerin Afganistan'ın içerisinde yapılması gerektiğini kaydetti.

Büyük savaşlarda da müzakere sonucunda en kısa zamanda anlaşmaya varıldığını dile getiren Karzai, Afganistan barış görüşmelerinin bir ay içinde sonuçlanması gerektiğini vurguladı.

Barış görüşmeleri

ABD ile Taliban arasında 29 Şubat 2020'de barış anlaşmasının imzalanmasının ardından geçen sene 12 Eylül'de Afganlar arası müzakereler Katar'ın başkenti Doha'da başlamıştı.

Görüşmelerden gözle görülür bir sonuç elde edilmeden Şubat 2021'de müzakereler kaderine terkedilmişti.

Müzakerelerin belirsizliği sürerken bu sefer de görüşmelerin İstanbul'da yapılacağı açıklanmıştı ancak birkaç gün sonra Türkiye Dışişleri Bakanlığınca, 24 Nisan-4 Mayıs tarihleri arasında İstanbul'da yapılması planlanan Afganistan Barış Süreci İstanbul Konferansı'nın ileri bir tarihe ertelendiği bildirilmişti.