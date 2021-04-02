Afganistan'ın eski Dışişleri Bakanı Rabbani, İstanbul toplantısının tüm taraflar için büyük bir fırsat olacağını söyledi - Son Dakika

Afganistan'ın eski Dışişleri Bakanı Rabbani, İstanbul toplantısının tüm taraflar için büyük bir fırsat olacağını söyledi

02.04.2021 11:24

Afganistan'ın eski Dışişleri Bakanı ve Cemiyet-i İslami Partisi lideri Selahaddin Rabbani, ülkede barış için tüm tarafları bir araya getirmesi planlanan İstanbul barış konferansından olumlu sonuçlar beklediğini söyledi.

Afganistan'ın eski Dışişleri Bakanı ve Cemiyet-i İslami Partisi lideri Selahaddin Rabbani, ülkede barış için tüm tarafları bir araya getirmesi planlanan İstanbul barış konferansından olumlu sonuçlar beklediğini söyledi.

Rabbani, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Katar'ın başkenti Doha'daki müzakerelere katılan Afgan heyetinin cumhurbaşkanlığı tarafından belirlendiğini ve bu nedenle kapsamlı bir heyet olmadığını belirtti.

İstanbul barış konferansına ise üst düzey yetkililerin yanı sıra parti liderlerinin katılmasının beklendiğini ifade eden Rabbani, bu nedenle bu konferansta önemli kararların alınmasının beklendiğini kaydetti.

Rabbani, Türkiye'nin ABD'nin güçlü bir müttefiki, NATO üyesi ve aynı zamanda Afganistan'ın da kadim dostu olduğunu vurguladı.

Türkiye'nin bölgede güçlü bir ülke olduğuna dikkati çeken Rabbani, "Türkiye'nin İslam dünyasında da önemli konumu ve rolü bulunuyor ve ABD barış konferansı için Türkiye'yi seçmekle iyi yaptı." dedi.

Türkiye'nin barış çabaları

Türkiye'nin Afganistan'ın en iyi dostu olduğunu anlatan Selahaddin Rabbani, "Türkiye'nin özellikle son 20 yıl içerisinde Afganistan'ın güvenliği için büyük çabaları oldu. Ayrıca Türkiye, Afganistan'a barışın gelmesi için Pakistan-Afganistan ve Türkiye üçlü zirvesini ve Asya'nın Kalbi İstanbul Süreci konferansını başlattı ve çok da etkili oldu." diye konuştu.

Rabbani, bu konferansların ana amacının ülkeye barışın gelmesi için güven ortamı yaratmak olduğunun altını çizdi.

Daha önceki barış çabalarına bakıldığında Türkiye'nin Afganistan'ın barış sürecinde önemli rol oynayabileceğini aktaran Rabbani, İstanbul barış konferansından dolayı çok mutlu olduklarını vurguladı.

Afganistan'da 42 yıldır birçok sorunla boğuştuğunu belirten Rabbani, artık ABD ve diğer ülkelerin de Afganistan'da en kısa zamanda herkes tarafından kabul gören barışın tesis edilmesinden yana olduğunu ifade etti.

Rabbani, Doha müzakeresinin ABD'deki seçimler öncesinde yapıldığını, bu nedenle bu müzakerenin ABD tarafından sadece seçim kampanyası olarak kullanıldığının düşünüldüğü aktardı.

"İstanbul konferansı tüm taraflar için büyük bir fırsat olacak"

İstanbul barış konferansının tüm taraflar için büyük bir fırsat olduğunu kaydeden Rabbani, bu nedenle Taliban, Afgan hükümeti ve bölge ülkelerin barış görüşmelerine sadık olması gerektiğini söyledi.

Tarafların gerçekten sadık bir şekilde İstanbul konferansına katılması halinde çok önemli sonuçlara ulaşabileceklerini aktaran Rabbani, sözlerine şöyle devam etti:

"Tüm taraflar bu konferansa yüreklerindeki kinleri dökerek ciddi bir şekilde katılmalı. Taraflar barışa olan iyi niyetini göstermeli. Savaşa ve sivillerin öldürülmesine artık son verilmeli. Barış yolunda böyle bir fırsatı yarattığı için Türkiye devletine bir kez daha teşekkür ediyorum. Türkiye her zaman Afganistan halkının yanında yer aldı. Her durumda Afganistan halkına yardım etti."

Taliban ile barış süreci

Afganistan'da en büyük yabancı askeri varlığa sahip ülke ABD, eski Başkan Donald Trump döneminde, Taliban ile Katar'ın başkenti Doha'da anlaşma imzaladı.

Trump yönetimi, NATO içinde istişare etmeden ve müttefiklerine danışmadan 29 Şubat 2020'de yaptığı anlaşmayla 1 Mayıs 2021'e kadar Afganistan'daki tüm yabancı güçlerin ülkeden ayrılacağı taahhüdünde bulundu. Taliban da buna karşılık çekilmeye kadar yabancı güçlere saldırmamayı taahhüt etti.

Geçen bir yılda, Afganistan hapishanelerinden yaklaşık 5 bin Taliban mahkumu tahliye edildi, Taliban'ın rehin tuttuğu 1000 kişi serbest kaldı ve ABD de asker sayısını önemli ölçüde azalttı.

Anlaşma, yalnızca yabancı güçlere saldırmama şartı getirdiği için Taliban, Afgan güvenlik güçlerine yönelik eylemlerine devam etti. Ülkede Taliban'ın üstlenmediği çok sayıda şiddet olayları da yaşandı. Birleşmiş Milletler Afganistan Yardım Misyonuna (UNAMA) göre, ABD ile Taliban arasında barış anlaşmasının imzalanmasının ardından 3 binden fazla sivil hayatını kaybetti.

Afgan yönetimi ve Milli Uzlaşı Yüksek Konseyi Başkanı Abdullah Abdullah gibi aktörlerin de içinde bulunduğu bir kesime göre ise Taliban, Doha anlaşmasına uymuyor.

Afgan tarafları, Doha'da Eylül 2020'de başlayan ve ocak ayında ilk turu tamamlanan müzakerelerde usul ve yönteme ilişkin uzlaşı sağladı.

Ancak 22 Şubat'ta tekrar başlayan müzakerelerde içerik kısmına geçilemedi.

Kabil yönetimi, öncelikle Taliban'ın eylemlerini sonlandırmasını ve kapsamlı ateşkese gidilmesini şart koşuyor.

Taliban ise ABD ile yaptığı Doha Anlaşması'na uyarak yabancı güçlere saldırmadığını vurgulayarak takviminin işletilmesini istiyor. Yabancı güçlerin 1 Mayıs 2021'e kadar ülkeden ayrılması, bir geçiş yönetimi kurulması, mahkumların serbest bırakılmasını talep eden Taliban, lider kadrolarının BM Güvenlik Konseyinin terör örgütü ve terörist şahıslar listelerinden çıkartılmasını bekliyor.

Gözler İstanbul toplantısında

Afganistan müzakerelerinde tıkanıklığın aşılamaması ve ABD'nin taahhüt ettiği yabancı güçlerin çekilme tarihinin yaklaşması, uluslararası toplum açısından Afganistan'da tehlike çanlarının çalmasına neden oldu.

Afganistan'da askeri güç bulunduran çok sayıda NATO ülkesi, belirsizliğin giderilmesini bekliyor.

Halihazırda Afganistan'da ABD askerlerinin sayısı, diğer ülke askerlerinin toplamının altında bulunuyor.

ABD ve NATO'nun Afganistan'dan çekilmesi durumunda, bu ülkede askeri güç bulundurmaya devam edecek ülkelerin Kabil yönetimiyle ikili anlaşmalar yapması gerekecek.

Böyle bir dönemde, Türkiye'nin görüşmelere ev sahipliği yapması gündeme geldi.

Diplomatik kaynaklar, Türkiye'de buluşma önerisinin ABD yönetiminden önce Afgan taraflarınca Ankara'ya birçok kez iletildiğini belirtti.

Türkiye, Birleşmiş Milletler (BM) ve Katar ile eşgüdüm halinde Afgan taraflarla temaslar yürütüyor.

Dışişleri Bakanlığı, İstanbul'daki toplantı için katılımcı ülkeler, temsilcilerin düzeyi ve katılım düzeni üzerinde çalışıyor ve katılım konularını ilgili taraflarla yoğun şekilde istişare ediyor.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Afgan ve Katarlı mevkidaşlarının yanında ilgili taraf ülkelerin yetkilileriyle de telefon görüşmeleri yapıyor.

Diplomatik kaynaklar, Afgan taraflarıyla görüşmelerin tam bir şeffaflık içerisinde götürüldüğünü, Türkiye'nin her iki tarafın da güvenine sahip olmasının önemli bir avantaj olduğuna dikkati çekiyor.

Kaynaklara göre Türkiye, taraflara ara buluculuk ya da kolaylaştırıcı rol dayatma arayışında değil.

Doha sürecini tamamlayıcı ve destekleyici nitelikte görülen İstanbul toplantısı için Taliban ile temaslar, grubun Doha'daki siyasi ofisi üzerinden gerçekleştiriliyor.

Türk yetkililer, toplantıdan verimli sonuçlar elde edilebilmesi açısından, dar katılımlı görüşmelerde Afganların karar alma yeteneği haiz isimlerle temsil edilmesini arzu ediyor.

Türk Dışişleri, süreçle ilgili çalışmaları Ankara'da güvenlik bürokrasisi başta olmak üzere ilgili tüm kurumlarla koordinasyon içerisinde yürütüyor.

Türkiye'nin Afganistan Özel Temsilcisi olarak atayacağı isim üzerinde ise değerlendirmeler devam ediyor.

Diplomatik kaynaklar, İstanbul toplantısının gelecek haftalarda yapılabileceğini belirtiyor.

Afganistan'ın eski Dışişleri Bakanı Rabbani, İstanbul toplantısının tüm taraflar için büyük bir fırsat olacağını söyledi
Afganistan'ın eski Dışişleri Bakanı Rabbani, İstanbul toplantısının tüm taraflar için büyük bir fırsat olacağını söyledi
Afganistan'ın eski Dışişleri Bakanı Rabbani, İstanbul toplantısının tüm taraflar için büyük bir fırsat olacağını söyledi
Afganistan'ın eski Dışişleri Bakanı Rabbani, İstanbul toplantısının tüm taraflar için büyük bir fırsat olacağını söyledi

Mevlüt Çavuşoğlu, Afganistan, İstanbul, Taliban, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Afganistan'ın eski Dışişleri Bakanı Rabbani, İstanbul toplantısının tüm taraflar için büyük bir fırsat olacağını söyledi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Mart ayı nakdi ücret desteği ödemeleri 9 Nisan'da yapılacak Mart ayı nakdi ücret desteği ödemeleri 9 Nisan'da yapılacak Koronavirüse karşı yeni önlem! Burun maskeleri işe yarıyor mu? Koronavirüse karşı yeni önlem! Burun maskeleri işe yarıyor mu? Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 449 liradan işlem görüyor Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 449 liradan işlem görüyor Selin Ciğerci vergi rekortmeni oldu! İşte ödediği miktar ve listedeki yeri Selin Ciğerci vergi rekortmeni oldu! İşte ödediği miktar ve listedeki yeri Cenazede haklarını helal etmedikleri patronlarının yüzünden hacizlik oldular Cenazede haklarını helal etmedikleri patronlarının yüzünden hacizlik oldular A Milli Takım'ın futbolcularına dağıtılan primler dudak uçuklattı, yeni bir prim tartışması daha doğdu A Milli Takım'ın futbolcularına dağıtılan primler dudak uçuklattı, yeni bir prim tartışması daha doğdu Saldırı hazırlığında bulunan teröristlerin vurulma anı kamerada! Saldırı hazırlığında bulunan teröristlerin vurulma anı kamerada! Arka Sokaklar'daki bir sahne avukatları ayağa kaldırdı! 70 baro başkanı diziyi RTÜK'e şikayet etti Arka Sokaklar'daki bir sahne avukatları ayağa kaldırdı! 70 baro başkanı diziyi RTÜK'e şikayet etti
TFF Başkanı Özdemir, F.Bahçe'nin 1959 öncesi şampiyonluklarıyla ilgili yaptığı başvuruda kararı açıklayacaklarını bildirdi TFF Başkanı Özdemir, F.Bahçe'nin 1959 öncesi şampiyonluklarıyla ilgili yaptığı başvuruda kararı açıklayacaklarını bildirdi         
11:25
Koronavirüsü atlatan kişilerle ilgili antikor araştırması: Ev kadınlarını 3 ay, doktorları 9 ay koruyor Koronavirüsü atlatan kişilerle ilgili antikor araştırması: Ev kadınlarını 3 ay, doktorları 9 ay koruyor         
11:07
Kadro oluşturmakta zorlanan Sergen Yalçın, Kasımpaşa ve Alanya maçları için yeni formüller hazırladı Kadro oluşturmakta zorlanan Sergen Yalçın, Kasımpaşa ve Alanya maçları için yeni formüller hazırladı         
10:58
Sadece belirli hastanelerde bulunacak BionTech aşısı, Türkiye'de bugün ilk kez kullanıldı Sadece belirli hastanelerde bulunacak BionTech aşısı, Türkiye'de bugün ilk kez kullanıldı         
10:46
ABD'den Türkiye'ye üstü kapalı tehdit: Rusya'dan aldığınız S-400'leri elinizde tutmayın ABD'den Türkiye'ye üstü kapalı tehdit: Rusya'dan aldığınız S-400'leri elinizde tutmayın         
10:30
Su ürünleri yetiştiricilerine 85 milyon liralık destek ödemesi bugün yapılacak Su ürünleri yetiştiricilerine 85 milyon liralık destek ödemesi bugün yapılacak         
10:27
16 bıçak darbesiyle hamileyken öldürülen Sezen'den geriye gelinlikli fotoğrafı kaldı 16 bıçak darbesiyle hamileyken öldürülen Sezen'den geriye gelinlikli fotoğrafı kaldı         
10:06
İki eltinin kaçtığı yufkacı Muammer Ay, canlı yayına bağlanıp kendini savundu İki eltinin kaçtığı yufkacı Muammer Ay, canlı yayına bağlanıp kendini savundu         
09:42
Kız kavgası kanlı bitti! 16 yaşındaki genç, 17 yaşındaki genci sokak ortasında çekip vurdu Kız kavgası kanlı bitti! 16 yaşındaki genç, 17 yaşındaki genci sokak ortasında çekip vurdu         
09:19
Türkiye'de vaka sayısı 40 bini geçti, alarm zilleri çalmaya başladı! Uzmanlardan Türkiye'de vaka sayısı 40 bini geçti, alarm zilleri çalmaya başladı! Uzmanlardan "tam kapanma" uyarısı         
08:56
Kurdaki spekülatif artış sonrası Erdoğan çağrı yaptı, 6 günde rekor satış gerçekleşti Kurdaki spekülatif artış sonrası Erdoğan çağrı yaptı, 6 günde rekor satış gerçekleşti         
08:30
Survivor 2021'de ünlüler takımına eleme şoku! Yarışmaya veda eden ünlü oyuncu gözyaşlarına boğuldu Survivor 2021'de ünlüler takımına eleme şoku! Yarışmaya veda eden ünlü oyuncu gözyaşlarına boğuldu         
07:23
Mansur Yavaş'a Erdoğan ve İmamoğlu'nu geçtiği anket soruldu, cevabı çok netti Mansur Yavaş'a Erdoğan ve İmamoğlu'nu geçtiği anket soruldu, cevabı çok netti         
23:27
Fırat Altunmeşe, Mucize Doktor'a veda etti Fırat Altunmeşe, Mucize Doktor'a veda etti         
20:53
AK Partili Gamze Pala'yı vahşice öldüren katil zanlısı: 'Sana mı kaldım' deyince psikolojim bozuldu AK Partili Gamze Pala'yı vahşice öldüren katil zanlısı: 'Sana mı kaldım' deyince psikolojim bozuldu         
18:26
Köpeğe cinsel saldırıda bulunan 64 yaşındaki sapıktan pes dedirten savunma Köpeğe cinsel saldırıda bulunan 64 yaşındaki sapıktan pes dedirten savunma         
17:46
Lise öğrencisi kızla evlenen 44 yaşındaki adamın sözleri izleyicileri çileden çıkardı Lise öğrencisi kızla evlenen 44 yaşındaki adamın sözleri izleyicileri çileden çıkardı         
13:34
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.04.2021 11:36:33. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Afganistan'ın eski Dışişleri Bakanı Rabbani, İstanbul toplantısının tüm taraflar için büyük bir fırsat olacağını söyledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei