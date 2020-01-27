Afganistan'ın Gazne vilayetinde Ariana Afgan Havayollarına ait bir yolcu uçağı düştü - Son Dakika

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Afganistan'ın Gazne vilayetinde Ariana Afgan Havayollarına ait bir yolcu uçağı düştü
6 saat önce
Afganistan'ın Gazne vilayetinde Ariana Afgan Havayollarına ait bir yolcu uçağı düştü.
Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 01:28 Kaynak: AA
Afganistan'ın Gazne vilayetinde Ariana Afgan Havayollarına ait bir yolcu uçağı düştü
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