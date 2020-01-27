Afganistan'ın Gazne vilayetinde Ariana Afgan Havayollarına ait bir yolcu uçağı düştü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Afganistan'ın Gazne vilayetinde Ariana Afgan Havayollarına ait bir yolcu uçağı düştü - Son Dakika

Afganistan'ın Gazne vilayetinde Ariana Afgan Havayollarına ait bir yolcu uçağı düştü

6 saat önce

Afganistan'ın Gazne vilayetinde Ariana Afgan Havayollarına ait bir yolcu uçağı düştü.

Afganistan'ın Gazne vilayetinde Ariana Afgan Havayollarına ait bir yolcu uçağı düştü, System.String[]

Afganistan'ın Gazne vilayetinde Ariana Afgan Havayollarına ait bir yolcu uçağı düştü

Afganistan, Gazne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 01:28 Kaynak: AA
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