Afganistan'ın güneyindeki Helmand vilayetinde bir pazar yerine düzenlenen bombalı saldırıda 23... - Son Dakika

Afganistan'ın güneyindeki Helmand vilayetinde bir pazar yerine düzenlenen bombalı saldırıda 23...
Afganistan'ın güneyindeki Helmand vilayetinde bir pazar yerine düzenlenen bombalı saldırıda 23 sivil hayatını kaybetti.
Afganistan'ın güneyindeki Helmand vilayetinde bir pazar yerine düzenlenen bombalı saldırıda 23 sivil hayatını kaybetti.
Haber Yayın Tarihi: 29.06.2020 13:57 Kaynak: AA
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