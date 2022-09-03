Afganistan'da 4 çocuk oynadıkları mühimmatın infilak etmesi sonucu öldü - Son Dakika
Üye Girişi

Afganistan'da 4 çocuk oynadıkları mühimmatın infilak etmesi sonucu öldü

03.09.2022 20:12
Afganistan'da 4 çocuk oynadıkları mühimmatın infilak etmesi sonucu öldü

Afganistan'ın güneyindeki Hilmend vilayetinde 4 çocuk, oyuncak sandıkları mühimmatın infilak etmesi nedeniyle yaşamını yitirdi.

Afganistan'ın güneyindeki Hilmend vilayetinde 4 çocuk, oyuncak sandıkları mühimmatın infilak etmesi nedeniyle yaşamını yitirdi.

Taliban'ın haber ajansı Bakhtar, Nad Ali ilçesinde daha önceki çatışmalardan kalan patlamamış bir roket başlığı ile oynayan 2 erkek ve 2 kız çocuğun infilak sonucu öldüğünü, 2 çocuğun da yaralandığını duyurdu.

Yerel yetkililer ise çocukların çevrede buldukları patlamamış mühimmatı oyun oynamak için bir medresenin bahçesine getirdiğini, hayatını kaybeden çocukların yaşlarının 7 ila 14 olduğunu kaydetti.

Afganistan'da uzun yıllardır süren çatışma ortamı nedeniyle özellikle kırsal alanlarda henüz tespit edilememiş çok sayıda mühimmat bulunuyor.

Özellikle kırsal alanlarda binlerce çocuk, aile bütçelerine katkı için çevrede buldukları metal parçalarını toplayıp satıyor.

Bu nedenle patlamamış mühimmatların varlığı çocuklar için büyük bir tehlike oluşturuyor.

YORUMLAR
500
Türkiye, sınır dışı sayılarında Avrupa'yı geride bıraktı Türkiye, sınır dışı sayılarında Avrupa'yı geride bıraktı Türkiye sınır dışı sayılarında Avrupa'yı geride bıraktı Türkiye sınır dışı sayılarında Avrupa'yı geride bıraktı
Kaynak: AA

Afganistan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Afganistan'da 4 çocuk oynadıkları mühimmatın infilak etmesi sonucu öldü - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
19:39 Aşkın tanımını yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a alkış yağdı
18:47 TFF binasına saldırıya ilişkin 2 kişi hakim karşısına çıktı! Haklarında karar verildi
18:13 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri Yunanistan'da manşetleri süsledi: Bir gece ansızın gelebiliriz
18:09 AB'den Avrupa'nın gazını kesen Rusya'ya 'sözleşme' tehdidi: Harekete geçeriz
19:55 Makineye sıkışıp feci şekilde can verdi! Dehşet kaza kameraya yansıdı
17:41 AK Partili Zehra Taşkesenlioğlu'nun görüntülerini Sedat Peker'e vermekle suçlanıyordu! Tekrar gözaltına alınan Ünsal Ban cezaevine gönderildi
16:51 Engelli taklidi yapan yolcunun tekerlekli sandalyesinden 13 kilogram uyuşturucu çıktı
16:48 Galatasaray Adası'na kimliği belirsiz kişiler tarafından ateş açıldı
16:48 ABD'de nişanlısıyla yaşayan haber spikeri, evinde başka bir kadının iç çamaşırını bulmasının ardından yaşamını sonlandırdı
16:20 TikTok fenomeni Ece Ronay, verdiği göğüs dekoltesiyle beğeni yağmuruna tutuldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.09.2022 20:12:40. #1.11#
SON DAKİKA: Afganistan'da 4 çocuk oynadıkları mühimmatın infilak etmesi sonucu öldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement