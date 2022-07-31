Afganistan'da son 3 günde meydana gelen sel felaketinde 18 kişi öldü - Son Dakika
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Afganistan'da son 3 günde meydana gelen sel felaketinde 18 kişi öldü

31.07.2022 14:16
Afganistan'da son 3 günde meydana gelen sel felaketinde 18 kişi öldü

Afganistan'ın güneyindeki Zabul ve Kandahar vilayetlerinde son 3 günde meydana gelen seller nedeniyle 18 kişi hayatını kaybetti.

Afganistan'ın güneyindeki Zabul ve Kandahar vilayetlerinde son 3 günde meydana gelen seller nedeniyle 18 kişi hayatını kaybetti.

Taliban'ın geçici hükümetinin Afet Yönetimi Devlet Bakanlığı Sözcüsü Muhammed Nesim Hakkani, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ülkenin güneyindeki Zabul ve Kandahar vilayetlerinde son 3 gündeki sel felaketinde 10'u Taliban mensubu olmak üzere 18 kişinin yaşamını yitirdiğini söyledi.

Sel nedeniyle 20'den fazla kişinin yaralandığını ifade eden Hakkani, bu 3 günde yüzlerce evin tahrip olduğunu belirtti.

Son bir ayda 120 ölü

Hakkani ayrıca son bir ayda meydana gelen seller nedeniyle 120 kişinin öldüğünü, 152 kişinin yaralandığını kaydetti.

Sel felaketlerinde birçok köprünün tahrip olduğunu dile getiren Hakkani, son bir ayda su altında kalan 3 bin evin hasar gördüğünü aktardı.

Hakkani, bakanlık olarak selzedelere para ve gıda yardımı yaptıklarını sözlerine ekledi.

Afganistan Meteoroloji İdaresi de gelecek günlerde ülkenin bazı vilayetlerinde aşırı yağışlar nedeniyle sel olabileceği uyarısında bulundu.

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Kaynak: AA

Afganistan, Kandahar, Güncel, Son Dakika

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