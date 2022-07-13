Afganistan'ın Helmand Vilayetinde Bilinmeyen Bir Hastalık 20 Çocuğun Ölümüne Neden Oldu - Son Dakika
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Afganistan'ın Helmand Vilayetinde Bilinmeyen Bir Hastalık 20 Çocuğun Ölümüne Neden Oldu

13.07.2022 14:20
Afganistan'ın Helmand Vilayetinde Bilinmeyen Bir Hastalık 20 Çocuğun Ölümüne Neden Oldu

LEŞKERGAH, 13 Temmuz (Xinhua) -- Afganistan'ın güneyindeki Helmand vilayetinin Enformasyon ve Kültür Müdürü Hafiz Rashid Çarşamba günü, bilinmeyen bir hastalığın ortaya çıkması nedeniyle 20 çocuğun hayatını kaybettiğini söyledi.

LEŞKERGAH, 13 Temmuz (Xinhua) -- Afganistan'ın güneyindeki Helmand vilayetinin Enformasyon ve Kültür Müdürü Hafiz Rashid Çarşamba günü, bilinmeyen bir hastalığın ortaya çıkması nedeniyle 20 çocuğun hayatını kaybettiğini söyledi. Yetkili, enfekte olan çocukların son birkaç gün içinde Bagran bölgesinde hayatını kaybettiği söyledi ve "Hastalığın ortaya çıkmasının nedeni kirli suyun içilmesi olabilir" dedi. Afgan yetkili, hastalıktan etkilenen ve çocukların da aralarında bulunduğu bazı kişilerin yerel bir sağlık merkezinde tıbbi tedavi gördüğünü belirtti. Afganistan'ın uçsuz bucaksız bölgelerinde sağlık merkezleri de dahil olmak üzere altyapı tesislerinin ve içme suyuna erişimin olmaması, bölgedeki köylülerde tedavi edilebilir hastalıklar nedeniyle can kayıplarına yol açtı.

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Kaynak: Xinhua

Afganistan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Afganistan'ın Helmand Vilayetinde Bilinmeyen Bir Hastalık 20 Çocuğun Ölümüne Neden Oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Afganistan'ın Helmand Vilayetinde Bilinmeyen Bir Hastalık 20 Çocuğun Ölümüne Neden Oldu - Son Dakika
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