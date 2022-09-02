Afganistan'da camiye bombalı saldırı - Son Dakika
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Afganistan'da camiye bombalı saldırı

02.09.2022 14:33

Afganistan'ın Herat kentinde bir camiye düzenlenen bombalı saldırıda, cami imamı ve çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Afganistan'ın Herat kentinde bir camiye düzenlenen bombalı saldırıda, cami imamı ve çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Afganistan'ın Herat kentindeki Gazargah Camii'nde cuma namazı sırasında patlama meydana geldi. Patlamada cami imamı Mawlawi Mujib Rahman Ansari ve çok sayıda sivilin hayatını kaybettiği bildirildi. Herat Vali Sözcüsü Hamidullah Mutawakkel, patlamanın bir canlı bomba tarafından gerçekleştirildiğini söyleyerek, cami imamı Mujib Rahman Ansari'nin ölüm haberini doğruladı.

Taliban Sözcüsü Zabihullah Mujahid saldırının ardından yaptığı açıklamada, "Ülkenin cesur ve din alimi Mevlana Mujib Rahman Ansari'nin camisinde Cuma namazını kılarken din düşmanlarının korkakça saldırısı sonucu şehit olması talihsiz bir durumdur. Afganistan İslam Emirliği bu konudaki derin üzüntüsünü dile getirmekte ve bu büyük suçu işleyenlerin cezalandırılmasını istemektedir" ifadelerini kullandı.

Patlamayı DEAŞ üstlendi. - KABİL

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Afganistan'da meydana gelen patlamada önde gelen Taliban destekçisi din adamı öldü Afganistan'da meydana gelen patlamada önde gelen Taliban destekçisi din adamı öldü Afganistan'da patlama! Ölenler arasında Taliban destekçisi din adamı da var Afganistan'da patlama! Ölenler arasında Taliban destekçisi din adamı da var
Kaynak: İHA

Afganistan, Cami, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Afganistan'da camiye bombalı saldırı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Afganistan'da camiye bombalı saldırı - Son Dakika
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