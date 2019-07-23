Son Dakika Haberleri: Afganistan'ın ilk görme engelliler kütüphanesi umut oluyor
Son Dakika Güncel Haber

Afganistan'ın ilk görme engelliler kütüphanesi umut oluyor

1 saat önce

Afganistan'ın başkenti Kabil'de bulunan Armaan Braille Kütüphanesi, görme engelliler için umut oluyor.

Afganistan'ın ilk görme engelliler kütüphanesi umut oluyor, System.String[]
Afganistan'ın başkenti Kabil'de bulunan Armaan Braille Kütüphanesi, görme engelliler için umut oluyor.

İç savaş ve terörle boğuşan Afganistan'da hayırseverler ve idealistler, daha aydınlık yarınlar için umut olmaya devam ediyor. Başkent Kabil'de 2017 yılında Yasemin Muhammedi adındaki bir hayırsever tarafından kurulan Armaan Braille Kütüphanesi'nde görme engelliler günlük hayata kazandırılıyor. Kütüphane olmaktan çok bir kurs olan Armaan Braille Kütüphanesi'nde her gün 20 öğrenciye eğitim veriliyor. 780 kabartmalı kitap ve 90 sesli kitabın bulunduğu kütüphane, resmiyette görme engelliler lisesi kapsamında tutuluyor.

Kütüphane sorumlusu Meziye Kasimi yaptığı açıklamada, kütüphanenin ülkede bir ilk olduğuna dikkat çekerek, "Burada öğrencilerimiz için çok çaba sarf ediyoruz. Öğrencilerimiz için okuma yazma, İngilizce ve bilgisayar sınıfları hazırladık. Yeni gelen öğrencilerimiz Braille alfabesine yabancılar. Boyama ve resim çizme için öğrencilerimize malzeme yemin ediyoruz" dedi.

Armaan Braille Kütüphanesi'nde çalışan Muhammed Refi Kadir isimli öğretmen ise öğrencilere özel ilgi göstermek zorunda kaldıklarını ifade ederek, "Talebelerimiz çok hassas, nazik ve nazendedir. En ufak bir harekette bile duygulanıyorlar, biz de onlara çok özel davranıyoruz" diye konuştu. - KABİL
Afganistan, Kabil, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 02:17 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Trump'tan çok sert Afganistan açıklaması: 10 gün içinde dünyadan silebiliriz Milli Savunma Bakanlığı: Turuncu listedeki terörist etkisiz hale getirildi Görevden alınan Emniyet Genel Müdürü Uzunkaya: Görevden alınmam doğal; emekliliği düşünmüyorum Gözü dönmüş cani, birlikte yaşadığı kadını 20 kez bıçaklayarak öldürdü

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.7.2019 15:54:49. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Afganistan'ın ilk görme engelliler kütüphanesi umut oluyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]