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Afganistan'ın ilk robot garsonu Timea hizmet vermeye başladı: Hem merak hem endişe konusu oldu
6 saat önce
Genellikle adı intihar saldırıları ve ölümlerle anılan Afganistan'ın başkenti Kabil bu sefer teknolojik bir adımla ismini duyurdu. Şehrin en işlek caddelerinden birinde açılan bir restoranda ülke tarihinde ilk defa bir garson robot çalışmaya başladı.
Genellikle adı intihar saldırıları ve ölümlerle anılan Afganistan'ın başkenti Kabil bu sefer teknolojik bir adımla ismini duyurdu.
Şehrin en işlek caddelerinden birinde açılan bir restoranda ülke tarihinde ilk defa bir garson robot çalışmaya başladı.
Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 02:02
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