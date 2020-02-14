Afganistan'ın ilk robot garsonu Timea hizmet vermeye başladı: Hem merak hem endişe konusu oldu - Son Dakika
Son Dakika Dünya Afganistan'ın ilk robot garsonu Timea hizmet vermeye başladı: Hem merak hem endişe konusu oldu - Son Dakika Dünya

Afganistan'ın ilk robot garsonu Timea hizmet vermeye başladı: Hem merak hem endişe konusu oldu

6 saat önce

Genellikle adı intihar saldırıları ve ölümlerle anılan Afganistan'ın başkenti Kabil bu sefer teknolojik bir adımla ismini duyurdu.

Genellikle adı intihar saldırıları ve ölümlerle anılan Afganistan'ın başkenti Kabil bu sefer teknolojik bir adımla ismini duyurdu. Şehrin en işlek caddelerinden birinde açılan bir restoranda ülke tarihinde ilk defa bir garson robot çalışmaya başladı.View on euronews

Afganistan'ın ilk robot garsonu Timea hizmet vermeye başladı: Hem merak hem endişe konusu oldu

Afganistan, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 04:03 
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