Afganistan'ın kadın ve çocukları... Taliban ile eski 'yeni hayat!'

Taliban'ın dünya kamuoyuna verdiği 'ılımlı' mesajlara rağmen Afganistan'daki hayat bir anda değişti. Kadınlar 20 yıl önceki zor günlere döndü, belirsizliğin korkusuyla burka giymeye mecbur kaldı. Kabil sokaklarında çok az sayıda kadına rastlıyoruz. İhtiyaçlarını karşılamak için pazara gidenler ve çadırda yaşamak zorunda kalanlar... Ekonomik zorluklar nedeniyle çocuklarıyla dilenen kadınlar da dikkat çekiyor. Birçok çocuk da işçiliğe mahküm...

'BİZE NE OLACAK?'

Kabil'den ülkenin diğer şehirlerine ya da farklı ülkelere göç etmeye çalışan Afganlar ise derme çatma çadırlarda barınıyor. Temiz su ve gıda bulamayan, zor şartlara rağmen hayata tutunmaya çalışanların en büyük derdi: "Bize ne olacak?"

HER ŞEYE RAĞMEN

Afgan kızın gözlerinde 'her şeye rağmen' bir gülümseme var. Hayat devam ediyor...

Çocuk olmadan büyüdüler... Henüz çocuk yaştaki kızlar kendilerinden daha küçük kardeşlerinin yükünü omuzluyor.

Üç Afgan kardeş her şeyden habersiz, evlerinin önündeki bez hamakta...