Afganistan'ın Kandahar vilayetinde 10 Taliban üyesi öldürüldü - Son Dakika

Afganistan'ın güneyindeki Kandahar vilayetinde Taliban militanlarıyla güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada 10 militanın öldürüldüğü bildirildi.
Afganistan Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Taliban militanlarının, Kandahar'ın Şahveli Kot ilçesindeki askeri karakola düzenlediği saldırının püskürtüldüğü belirtildi.
Açıklamada, çatışmada 10 Taliban üyesinin öldürüldüğü ifade edildi.
Haber Yayın Tarihi: 06.09.2020 11:21 - Kaynak: AA
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