Afganistan'ın Kandahar vilayetinde kayıp çocuğun cesedi 70 metrelik kuyuda bulundu - Son Dakika

Afganistan'ın güneyindeki Kandahar vilayetinde kaybolan 5 yaşındaki bir kız çocuğunun cesedinin 70 metre derinliğindeki kuyuda bulunduğu belirtildi.

Kandahar Belediyesi Halkla İlişkiler Sorumlusu Zumerey Sergend, konuyla ilgili basına açıklamalarda bulundu.

Pakistan sınırındaki Spin Boldak ilçesinde yaşayan 5 yaşındaki kız çocuğunun dün akşamdan beri kayıp olduğunu aktaran Sergend, bu sabah çocuğun cansız bedeninin 70 metre derinliğinde bir kuyuda bulunduğunu söyledi.

Sergend, arama kurtarma çalışmalarının başlatılması için yerel halkın belediye ekiplerine geç haber verdiğini ileri sürdü.

Afganistan'ın Zabul vilayetinde 16 Şubat'ta da 6 yaşındaki erkek çocuk, 25 metrelik çukura düşmüş, kurtarma çalışmaları ülkede gündem olmuştu.

Taliban'ın geçici hükümetinin Savunma Bakan Vekili Molla Muhammed Yakub Mücahid ve İçişleri Bakanlığı Başdanışmanı Enes Hakkani, çocuğu kurtarma çalışmalarını yakından izlemek için bölgeye gitmişti. 18 Şubat'ta ise çocuğun kuyudan çıkarıldığı ve kısa süre sonra hayatını kaybettiği açıklanmıştı.

Helmand ve Kandanar vilayetlerinde geçen ay 2 çocuk daha kuyuya düşerek hayatını kaybetmişti.