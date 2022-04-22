Afganistan'ın Kunduz vilayetinde camiye bombalı saldırı düzenlendi - Son Dakika

Afganistan'ın kuzeydoğusundaki Kunduz vilayetinin İmam Sahip ilçesinde bir camiye bombalı saldırı düzenlendi.
İmam Sahip Emniyet Müdürü Hafiz Ömer, basına yaptığı açıklamada, ilçedeki Mevlevi Sikander Camisi'ne bombalı saldırı düzenlendiğini söyledi.
Saldırıda can kaybının olduğunu belirten fakat sayı vermeyen Ömer, yaralıların hastanelere kaldırıldığını belirtti.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
Kaynak: AA
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