Afganistan'ın Kunduz Vilayetinde Karpuz Hasadı - Son Dakika
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Afganistan'ın Kunduz Vilayetinde Karpuz Hasadı

15.06.2022 20:06
Afganistan'ın Kunduz Vilayetinde Karpuz Hasadı

KUNDUZ, 15 Haziran (Xinhua) -- Afganistan'ın Kunduz vilayetindeki bir tarlada karpuz hasadı yapan çiftçiler, 14 Haziran 2022. (Fotoğraf: Aimal Kakr/Xinhua)

KUNDUZ, 15 Haziran (Xinhua) -- Afganistan'ın Kunduz vilayetindeki bir tarlada karpuz hasadı yapan çiftçiler, 14 Haziran 2022. (Fotoğraf: Aimal Kakr/Xinhua)

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Kaynak: Xinhua

Afganistan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Afganistan'ın Kunduz Vilayetinde Karpuz Hasadı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Afganistan'ın Kunduz Vilayetinde Karpuz Hasadı - Son Dakika
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