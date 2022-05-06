Afganistan'ın Kuzey ve Batısındaki Sellerde 8 Ölü, 13 Yaralı - Son Dakika
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Afganistan'ın Kuzey ve Batısındaki Sellerde 8 Ölü, 13 Yaralı

06.05.2022 12:19
Afganistan'ın Kuzey ve Batısındaki Sellerde 8 Ölü, 13 Yaralı

BAĞLAN, 6 Mayıs (Xinhua) -- Afgan yetkililer, bu hafta başında Afganistan'ın kuzeyindeki Bağlan ve batısındaki Badgis vilayetlerinde yaşanan sel baskınlarında sekiz kişinin hayatını kaybettiğini, 13 kişinin de yaralandığını duyurdu.

BAĞLAN, 6 Mayıs (Xinhua) -- Afgan yetkililer, bu hafta başında Afganistan'ın kuzeyindeki Bağlan ve batısındaki Badgis vilayetlerinde yaşanan sel baskınlarında sekiz kişinin hayatını kaybettiğini, 13 kişinin de yaralandığını duyurdu.

Afganistan'ın Kuzey ve Batısındaki Sellerde 8 Ölü, 13 Yaralı

Afganistan'ın Bağlan vilayetinde halk şiddetli yağmur nedeniyle hasar gören evlerin dışında çalışıyor, 4 Mayıs 2022. (Fotoğraf: Mehrab Ibrahimi/Xinhua)

Afganistan'ın Kuzey ve Batısındaki Sellerde 8 Ölü, 13 Yaralı

Afganistan'ın Bağlan vilayetinde halk şiddetli yağmur nedeniyle hasar gören evlerin dışında çalışıyor, 4 Mayıs 2022. (Fotoğraf: Mehrab Ibrahimi/Xinhua)

Afganistan'ın Kuzey ve Batısındaki Sellerde 8 Ölü, 13 Yaralı

Afganistan'ın Bağlan vilayetinde bir Afgan, şiddetli yağmur sonrasında bir evin kapısında duruyor, 4 Mayıs 2022. (Fotoğraf: Mehrab Ibrahimi/Xinhua)

Afganistan'ın Kuzey ve Batısındaki Sellerde 8 Ölü, 13 Yaralı

4 Mayıs 2022'de çekilen fotoğraf, Afganistan'ın Bağlan vilayetinde şiddetli yağmur nedeniyle hasar gören evleri gösteriyor. (Fotoğraf: Mehrab Ibrahimi/Xinhua)

Afganistan'ın Kuzey ve Batısındaki Sellerde 8 Ölü, 13 Yaralı

Afganistan'ın Bağlan vilayetinde bir Afgan, şiddetli yağmur sonrasında hasarlı evlerin dışında yürüyor, 4 Mayıs 2022. (Fotoğraf: Mehrab Ibrahimi/Xinhua)

Afganistan'ın Kuzey ve Batısındaki Sellerde 8 Ölü, 13 Yaralı

Afganistan'ın Bağlan vilayetinde Afgan erkekler şiddetli yağmur nedeniyle hasar gören evlerin dışında çalışıyor, 4 Mayıs 2022. (Fotoğraf: Mehrab Ibrahimi/Xinhua)

Afganistan'ın Kuzey ve Batısındaki Sellerde 8 Ölü, 13 Yaralı

4 Mayıs 2022'de çekilen fotoğraf, Afganistan'ın Bağlan vilayetinde şiddetli yağmur nedeniyle hasar gören evleri ve yerel halkı gösteriyor. (Fotoğraf: Mehrab Ibrahimi/Xinhua)

Afganistan'ın Kuzey ve Batısındaki Sellerde 8 Ölü, 13 Yaralı

Afganistan'ın Bağlan vilayetinde Afgan erkekler şiddetli yağmur nedeniyle hasar gören evlerin dışında çalışıyor, 4 Mayıs 2022. (Fotoğraf: Mehrab Ibrahimi/Xinhua)

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Kaynak: Xinhua

Son Dakika Güncel Afganistan'ın Kuzey ve Batısındaki Sellerde 8 Ölü, 13 Yaralı - Son Dakika


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