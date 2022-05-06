Afganistan'ın Kuzey ve Batısındaki Sellerde 8 Ölü, 13 Yaralı - Son Dakika

BAĞLAN, 6 Mayıs (Xinhua) -- Afgan yetkililer, bu hafta başında Afganistan'ın kuzeyindeki Bağlan ve batısındaki Badgis vilayetlerinde yaşanan sel baskınlarında sekiz kişinin hayatını kaybettiğini, 13 kişinin de yaralandığını duyurdu.

Afganistan'ın Bağlan vilayetinde halk şiddetli yağmur nedeniyle hasar gören evlerin dışında çalışıyor, 4 Mayıs 2022. (Fotoğraf: Mehrab Ibrahimi/Xinhua)

Afganistan'ın Bağlan vilayetinde halk şiddetli yağmur nedeniyle hasar gören evlerin dışında çalışıyor, 4 Mayıs 2022. (Fotoğraf: Mehrab Ibrahimi/Xinhua)

Afganistan'ın Bağlan vilayetinde bir Afgan, şiddetli yağmur sonrasında bir evin kapısında duruyor, 4 Mayıs 2022. (Fotoğraf: Mehrab Ibrahimi/Xinhua)

4 Mayıs 2022'de çekilen fotoğraf, Afganistan'ın Bağlan vilayetinde şiddetli yağmur nedeniyle hasar gören evleri gösteriyor. (Fotoğraf: Mehrab Ibrahimi/Xinhua)

Afganistan'ın Bağlan vilayetinde bir Afgan, şiddetli yağmur sonrasında hasarlı evlerin dışında yürüyor, 4 Mayıs 2022. (Fotoğraf: Mehrab Ibrahimi/Xinhua)

Afganistan'ın Bağlan vilayetinde Afgan erkekler şiddetli yağmur nedeniyle hasar gören evlerin dışında çalışıyor, 4 Mayıs 2022. (Fotoğraf: Mehrab Ibrahimi/Xinhua)

4 Mayıs 2022'de çekilen fotoğraf, Afganistan'ın Bağlan vilayetinde şiddetli yağmur nedeniyle hasar gören evleri ve yerel halkı gösteriyor. (Fotoğraf: Mehrab Ibrahimi/Xinhua)

Afganistan'ın Bağlan vilayetinde Afgan erkekler şiddetli yağmur nedeniyle hasar gören evlerin dışında çalışıyor, 4 Mayıs 2022. (Fotoğraf: Mehrab Ibrahimi/Xinhua)