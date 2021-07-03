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Afganistan'ın kuzeydoğusunda 5 ilçe Taliban kontrolüne geçti - Son Dakika

Afganistan'ın kuzeydoğusunda 5 ilçe Taliban kontrolüne geçti

03.07.2021 12:59
Afganistan'ın kuzeydoğusunda 5 ilçe Taliban kontrolüne geçti, System.String[]

Afganistan'ın kuzeydoğusundaki Badahşan vilayetinin 5 ilçesi, son 24 saat içinde Taliban kontrolüne geçti.

Afganistan'ın kuzeydoğusundaki Badahşan vilayetinin 5 ilçesi, son 24 saat içinde Taliban kontrolüne geçti.

Badahşan İl Şura Vekili Ahmet Cavid Müceddedi, basına yaptığı açıklamada, militanların, Badahşan'ın Varduç, Draim, Tegab, Kişim ve Tişkan ilçelerine eş zamanlı saldırı başlattığını söyledi.

Saldırılar sonucu 5 ilçenin Taliban kontrolüne geçtiğini ifade eden Müceddedi, güvenlik güçlerinin ilçe merkezlerinden geri çekildiğini belirtti.

Müceddedi, militanların ayrıca Badahşan'ın Ragistan ilçesine de saldırdığını ve militanların geri püskürtüldüğünü, çıkan çatışmalarda her iki tarafın da kayıp verdiğini kaydetti.

Taliban'dan yapılan açıklamada ise Badahşan'ın 7 ilçesinin kontrolünü son 24 saat içerisinde sağladıkları iddia edildi.

Öte yandan Badahşan'ın Haş ilçesi de 23 Haziran'da Taliban kontrolüne geçmişti.

Afganistan'ın kuzeydoğusunda Tacikistan, Çin ve Pakistan sınırında bulunan Badahşan vilayeti konumu itibarıyla stratejik bir bölgede yer alıyor.

Değerli lapis taşı madeninin bulunduğu vilayette ayrıca altın madeni gibi birçok değerli madenler de bulunuyor.

İran sınırında çatışmalar devam ediyor

Afganistan'ın batısındaki İran sınırında bulunan Herat vilayetinde de Taliban militanları ile güvenlik güçleri arasında çatışmalar devam ediyor.

Herat Valiliği sözcüsü Ceylani Farhad, yaptığı açıklamada, militanların, İran-Afganistan sınır kapısı İslam Kale ve yine sınırdaki Guryan ilçelerine saldırdığını bildirdi.

Saldırıların ardından çatışma çıktığını dile getiren Farhad, çatışmalarda çok sayıda militanın öldürüldüğünü aktardı.

Ülkede şiddet olayları sürüyor

Afganistan'da barış süreci belirsizliğini korurken, güvenlik güçleri ve Taliban arasındaki şiddetli çatışmalar sürüyor.

Taliban, haziran ayının son haftasında başlattığı saldırılarda Özbekistan ve Tacikistan sınırındaki ilçelerin tamamına yakınını ele geçirdi. Özbekistan'a açılan en önemli ticaret güzergahı olan Hayratan Sınır Kapısı'nı da iki yönden kuşatan Taliban, güneybatıda ise Gazni vilayetine yoğunlaştı.

Taliban, Gazni ve Vardak vilayetlerinde şiddetli saldırılarla baskısını artırdı.

Afgan makamlarına göre son 2 ayda ülke genelinde Taliban en az 50 ilçe ele geçirdi. Taliban ise bu rakamın 124 olduğunu iddia ediyor.

AA muhabirinin yerel yetkililerden derlediği bilgilere göre, Taliban 407 ilçenin 130'dan fazlasını, merkezleri dahil olmak üzere ele geçirmiş durumda. Taliban ise kontrolündeki ilçe merkezi sayısının 185 olduğunu savunuyor.

Taliban, henüz vilayet merkezlerini hedef alan saldırıları başlatmadı.

Afganistan, Taliban, Saldırı, İran, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Afganistan'ın kuzeydoğusunda 5 ilçe Taliban kontrolüne geçti - Son Dakika


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