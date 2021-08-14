Afganistan'da 2 şehir merkezi daha Taliban kontrolüne geçti, Mareşal Raşid Dostum ülkeden kaçtı

ABD birliklerinin Mayıs ayında Afganistan'dan geri çekilme sürecinin başlamasıyla Taliban, hakimiyet alanını genişletmeye devam ediyor. Taliban Sözcüsü Zabiullah Mücahid, Taliban güçlerinin Belh vilayetinin yönetim merkezi Mezar-ı Şerif'i ve Faryab vilayetinin yönetim merkezi Meymene'de kontrolü ele geçirdiğini açıkladı.

AFGAN GÜÇLERİ TESLİM OLDU

Faryab'ta yetkililer, Taliban güçlerinin öğle saatlerinde Meymene kentine saldırı başlattığını ve saldırı sonucu vilayet merkezinin Taliban kontrolüne geçtiğini doğrulayarak, Afgan güvenlik güçlerinin Taliban'a teslim olduğunu bildirdi. Belh Milletvekili Abas Ebrahimzada de Taliban'ın, ülkenin en büyük 4'üncü kenti Mezar-ı Şerif'i ele geçirdiğini ve bölgedeki Afgan güvenlik güçlerinin havalimanına sığındığını bildirdi. Ebrahimzada, Taliban'ın kent merkezine girdikten sonra hapishanedeki mahkumları serbest bıraktığını da söyledi.

BÖLGEDEN KAÇIŞ BAŞLADI

Taliban'ın, Özbek ve Türkmen nüfusunun çoğunlukta olduğu Mezar-ı Şerif'te kontrolü ele geçirmesinin ardından kentte yaşayan Özbek ve Türkmenler evlerini terk ederek, kaçmaya başladı. Özbek ve Türkmenler, Özbekistan sınırına yığılırken, durumu iyi olan bazı Afganlar da sığınmak için Özbekistan sınırına akın etti.

ÜLKEYİ SAVUNACAĞINI AÇIKLAYAN DOSTUM, ÖZBEKİSTAN SINIRINA KAÇTI

Mezar-ı Şerif'te bulunan eski Cumhurbaşkanı Yardımcısı Mareşal Raşid Dostum ve eski Belh Valisi Ata Mohammed Nur'un yanı sıra diğer yerel yetkililerin de Özbekistan sınırına doğru hareket ettiği iddia edildi. Dostum ve Nur'un havalimanında beklettikleri uçakla kaçtıkları da iddialar arasında yer alıyor. Dostum, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "Ne pahasına olursa olsun vatanı savunacaklarını" söylemişti.

Mareşal Raşid Dostum

TALİBAN'IN KONTROL ETTİĞİ VİLAYET SAYISI 23'E YÜKSELDİ

Böylece Afganistan'ın kuzeyinde bulunan 7 vilayet merkezinin tamamı Taliban kontrolüne geçmiş oldu. Afgan hükümet güçlerinin, son 9 günde Taliban'a karşı kontrolü kaybettiği vilayet merkezi sayısı 23'e yükseldi. Bugün öğleden sonra ülkenin doğusundaki Paktika, Kunar, Paktiya vilayetlerinin merkezi Şerene, Esed Abad ve Gardiz kentleri Taliban kontrolüne geçmişti.

TALİBAN VİLAYET MERKEZLERİNİ ELE GEÇİRMEYE YÖNELDİ

ABD'nin Afganistan'dan çekilme kararı alması ve Afgan yönetiminin Taliban ile barış görüşmelerinin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından Taliban saldırıları hız kazandı. Taliban, hazirandan itibaren onlarca ilçeyi ele geçirdikten sonra kuşatmaya aldığı vilayet merkezlerine yöneldi.

Afganistan- İran sınırındaki Nimruz vilayet merkezi Zaranc, Taliban'ın ele geçirdiği ilk vilayet merkezi oldu. Ardından çoğu kuzey ve güneyde olmak üzere 23 vilayet merkezinde Afgan güvenlik güçleri, Taliban'a karşı kontrolü kaybetti. Kabil yönetimi halen 11 vilayet merkezinde hakim durumda.

SON BİR AYDA 1000'DEN FAZLA SİVİL ÖLDÜ

Çatışmaların son aylarda yoğunlaşması sivil kayıplarını ve göçleri artırdı. Birleşmiş Milletlere (BM) göre, 2021'in ilk yarısında 1659 sivil hayatını kaybederken son bir ayda 1000'den fazla sivil yaşamını yitirdi. Afganistan Bağımsız İnsan Hakları Komisyonu, mayıs başından ağustosa kadar yaklaşık 1 milyon sivilin evlerinden olduğunu açıkladı. BM, 18 milyon Afgan'ın insani yardıma ihtiyaç duyduğunu bildiriyor.