Son Dakika Haberleri: Afganistan'ın kuzeyinde otele saldırı: Ölü ve yaralılar var
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Afganistan'ın kuzeyinde otele saldırı: Ölü ve yaralılar var

1 saat önce

Afganistan'ın Türkmenistan sınırında yer alan Badğis kentinde silahlı kişilerce bir otele saldırı düzenledi. Afganistan İçişleri Bakanlığı, saldırganlardan ikisinin öldürüldüğü ancak çatışmaların devam ettiğini bildirdi

Afganistan'ın kuzeyinde otele saldırı: Ölü ve yaralılar var, System.String[]
Afganistan'ın Türkmenistan sınırında yer alan Badğis kentinde silahlı kişilerce bir otele saldırı düzenlendi. Olayda ölü ve yaralılar olduğu açıklandı.

Saldırının hedefindeki otel, emniyet müdürlüğüne çok yakın bir mesafede bulunuyor.
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Türkmenistan, Afganistan, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 13.07.2019 02:52 
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