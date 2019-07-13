Afganistan'ın kuzeyinde otele saldırı: Ölü ve yaralılar var
1 saat önce
Afganistan'ın Türkmenistan sınırında yer alan Badğis kentinde silahlı kişilerce bir otele saldırı düzenledi. Afganistan İçişleri Bakanlığı, saldırganlardan ikisinin öldürüldüğü ancak çatışmaların devam ettiğini bildirdi
Afganistan
'ın Türkmenistan
sınırında yer alan Badğis kentinde silahlı kişilerce bir otele saldırı düzenlendi. Olayda ölü ve yaralılar olduğu açıklandı.
Saldırının hedefindeki otel, emniyet müdürlüğüne çok yakın bir mesafede bulunuyor.
Haber Yayın Tarihi: 13.07.2019 02:52
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