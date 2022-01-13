Üye Girişi
Afganistan'ın kuzeyinde Taliban'a karşı protesto gösterisi düzenlendi - Son Dakika

Afganistan'ın kuzeyinde Taliban'a karşı protesto gösterisi düzenlendi

13.01.2022 22:06
Afganistan'ın kuzeyinde Taliban'a karşı protesto gösterisi düzenlendi

Afganistan'ın kuzeyindeki Faryab vilayetinde Taliban'ın Özbek asıllı komutanı Mahdum Alim Rabbani'nin Taliban güçleri tarafından gözaltına alınmasının ardından protesto gösterisi düzenlendi.

Afganistan'ın kuzeyindeki Faryab vilayetinde Taliban'ın Özbek asıllı komutanı Mahdum Alim Rabbani'nin Taliban güçleri tarafından gözaltına alınmasının ardından protesto gösterisi düzenlendi.

Yerel yetkililerden edinilen bilgiye göre, Rabbani'nin diğer Taliban komutanları tarafından gözaltına alınması, Faryab'ın merkezi Meymene şehrinde protesto edildi.

Göstericilerin, Rabbani'nin acilen serbest bırakılmasını istediği ve kentteki Peştun kökenli Taliban mensuplarının araçlarıyla silahlarının Özbek Taliban mensupları tarafından alındığı bildirildi.

Görgü tanıkları, Meymene merkezinin güvenliğinin Özbek Taliban mensuplarınca sağlandığını söyledi.

Rabbani, daha önce de Taliban'ın askeri komisyonunun Faryab sorumlusu olarak görev yapıyordu.

Öte yandan Taliban sözcü yardımcısı İnamullah Samangani, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, gösterilerin son bulduğunu belirtti.

YORUMLAR
500

Afganistan, Protesto, Taliban, Özbek, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Afganistan'ın kuzeyinde Taliban'a karşı protesto gösterisi düzenlendi - Son Dakika


Kılıçdaroğlu dakikalar içerisinde iki gaf birden yaptı Kılıçdaroğlu dakikalar içerisinde iki gaf birden yaptı         
22:08
York Dükü Prens Andrew'in Kraliyet unvanları alındı York Dükü Prens Andrew'in Kraliyet unvanları alındı         
21:57
Hatanın bedelini İstanbullular ödeyecek! Suda 5 yıldır eksik yazılan KDV'ler yeni faturalara yansıtılacak Hatanın bedelini İstanbullular ödeyecek! Suda 5 yıldır eksik yazılan KDV'ler yeni faturalara yansıtılacak         
17:51
Aleyna'nın not yazarak ölümünden sorumlu tuttuğu iş insanı 3 suçtan yargılanacak Aleyna'nın not yazarak ölümünden sorumlu tuttuğu iş insanı 3 suçtan yargılanacak         
17:26
Köfteci minibüsünü kundakladılar! Kredi çekerek aldığı ekmek teknesi küle dönen kadın isyan etti Köfteci minibüsünü kundakladılar! Kredi çekerek aldığı ekmek teknesi küle dönen kadın isyan etti         
16:00
Merkez Bankası rezervleri bir haftada 1,6 milyar dolar azaldı Merkez Bankası rezervleri bir haftada 1,6 milyar dolar azaldı         
15:41
Komşusuna yardım etmek isteyen vatandaşın acı sonu! Elektrik akımıyla feci şekilde can verdi Komşusuna yardım etmek isteyen vatandaşın acı sonu! Elektrik akımıyla feci şekilde can verdi         
14:48
Dünya diken üstünde! Omicron varyantının neden çok büyük bir tehdit? İşte bilim insanlarının dikkat çektiği 6 madde Dünya diken üstünde! Omicron varyantının neden çok büyük bir tehdit? İşte bilim insanlarının dikkat çektiği 6 madde         
13:36
İçindeki cin çıksın diye 100 kere oklavayla vurmuşlar! Bu çağda sözde hocaya götürülen Özge Nur hayatını kaybetti! İçindeki cin çıksın diye 100 kere oklavayla vurmuşlar! Bu çağda sözde hocaya götürülen Özge Nur hayatını kaybetti!         
11:58
Konyaspor'dan bir anlamlı hareket daha! Tesislere Ahmet Çalık'ın adı verilecek Konyaspor'dan bir anlamlı hareket daha! Tesislere Ahmet Çalık'ın adı verilecek         
11:48
HDP'li Semra Güzel'in PKK'lı teröristle olan fotoğrafları soruldu! Kılıçdaroğlu: Fotoğrafın muhatabı Erdoğan'dır! HDP'li Semra Güzel'in PKK'lı teröristle olan fotoğrafları soruldu! Kılıçdaroğlu: Fotoğrafın muhatabı Erdoğan'dır!         
11:47
Dişi aslanın yavru antiloba yaptığı iyilik herkesi ağlattı! Dişi aslanın yavru antiloba yaptığı iyilik herkesi ağlattı!         
11:46
Son Dakika: MSB, Bülent Ersoy'un Anıtkabir ziyareti sırasındaki görüntülerle ilgili inceleme başlattı Son Dakika: MSB, Bülent Ersoy'un Anıtkabir ziyareti sırasındaki görüntülerle ilgili inceleme başlattı         
11:42
Şarkıcı Edis'in öpüştüğü gizemli kadın, ünlü müzisyen Selami Şahin'in kızı çıktı! Şarkıcı Edis'in öpüştüğü gizemli kadın, ünlü müzisyen Selami Şahin'in kızı çıktı!         
11:09
ÖTV düzenlemesinden sonra hangi araçta ne kadar indirim olacak? İşte modele göre yeni fiyatlar ÖTV düzenlemesinden sonra hangi araçta ne kadar indirim olacak? İşte modele göre yeni fiyatlar         
10:18
15 gün nişanlı kaldığı erkek tarafından öldürülen Dilara Yıldız'ın vasiyeti ortaya çıktı 15 gün nişanlı kaldığı erkek tarafından öldürülen Dilara Yıldız'ın vasiyeti ortaya çıktı         
10:04
Ahmet Çalık'ın aracı nasıl kontrolden çıktı? Uzmanlar Milli futbolcunun ölümü için "Aquaplaning" dedi Ahmet Çalık'ın aracı nasıl kontrolden çıktı? Uzmanlar Milli futbolcunun ölümü için "Aquaplaning" dedi         
08:43

Son Dakika Haberleri
21:57 York Dükü Prens Andrew'in Kraliyet unvanları alındı
21:39 Fatih Terim'den ayrılık sonrası ilk paylaşım!
21:27 Koronavirüsü ağır atlatma riskini artıran bir gen varyantı keşfedildi
20:59 Barışmayı reddeden 43 yaş küçük sevgilisi İbrahim Tatlıses'i çıldırttı
20:50 KİPTAŞ'ın kura çekiminde tartışma yaratan görüntü! Hostes topa bakıp torbaya geri attı
20:24 Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce: Madem krizdeyiz, hiçbir siyasi parti yardım almasın
19:56 Son Dakika: Türkiye'de 13 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 153 kişi vefat etti, 75 bin 564 yeni vaka tespit edildi
19:22 Marc Gonzalo'nun görevine 24 saatte son verildi
19:12 Altay'da teknik direktör Mustafa Denizli görevinden ayrıldı
18:42 Anıtkabir'de subayın Bülent Ersoy'a şemsiye tutmasına herkes tepki gösterdi! Gülben Ergen, Ersoy'a sahip çıktı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.01.2022 22:13:32. #1.11#
SON DAKİKA: Afganistan'ın kuzeyinde Taliban'a karşı protesto gösterisi düzenlendi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement