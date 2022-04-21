Afganistan'ın Kuzeyindeki Patlamalarda En Az 34 Kişi Hayatını Kaybetti, 102 Kişi de Yaralandı - Son Dakika

MEZAR-I ŞERİF, Afganistan, 21 Nisan (Xinhua) -- Yerel medyada çıkan haberlere göre, Afganistan'ın kuzeyinde Perşembe günü meydana gelen iki patlamada en az 34 kişi hayatını kaybetti ve 102 kişi de yaralandı. Khaama Press'in haberine göre kentteki Abu Ali Sina Bölge Hastanesi yetkilileri, ülkenin Belh vilayetinin başkenti Mezar-ı Şerif'teki bir camiye yönelik saldırıda ibadet halindeki en az 30 kişinin öldürüldüğünü, diğer 80 kişinin de yaralandığını söyledi. İlk haberlerde, beş kişinin hayatını kaybettiği ve 65 kişinin de yaralandığı belirtiliyordu. Xinhua'ya konuşan bir görgü tanığı, patlamanın Sai Doken Camisi'nin içinde, yerel saatle 12.45 civarında, namaz vakti gerçekleştiğini ifade etti.

İkinci patlamaysa yaklaşık 15 dakika sonra, komşu Kunduz vilayetinde meydana geldi. Patlamada dört kişi hayatını kaybederken, 22 kişi de yaralandı. Vilayet polisi sözcüsü Ubeydullah Abid, Kunduz'daki patlamanın yol kenarındaki bir bombanın vilayetin başkenti Kunduz'un dış mahallelerinde askeri personeli taşıyan bir aracı hedef almasının ardından yaşandığını aktardı. Xinhua'ya konuşan Abid, askeri personelin öldürüldüğünü ve ilk etapta çevredeki yayaların patlamadan etkilenip etkilenmediğine dair bir bilgi olmadığını söyledi. Bunlara ek olarak, polis sözcüsü Halid Zadran, Twitter'da yaptığı paylaşımda Perşembe sabahın erken saatlerinde ülkenin başkenti Kabil'deki 5. Polis Bölgesi'nde gerçekleşen bombalı saldırıda iki çocuğun hafif şekilde yaralandığını teyit etti.

Herhangi bir resmi açıklama yapılmaması sebebiyle olayların detayları henüz bilinmiyor. Saldırıların sorumluluğunu üstlenen bir grup da olmadı. Savaşın derinden etkilediği ülkede son aylarda Taliban liderliğindeki geçici hükümete karşı çıkan İslam Devleti (İD) militanları tarafından gerçekleştirildiği iddia edilen bir dizi terör saldırısı yaşandı. Kabil'in batısındaki bir erkek lisesinin dışında Salı günü meydana gelen ardı ardına patlamalarda da altı kişi hayatını kaybetmiş ve 20 kişi de yaralanmıştı.