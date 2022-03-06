Süpürge yapımı
Süpürgelerden detay Afganistan'ın kuzeyindeki Belh vilayetinin Şor Tepe ilçesinde yaşayan halkın birçoğu geçimlerini süpürge yaparak sağlıyor. Kişi başı günlük ortalama 200 süpürge yapan köy sakinleri bu işten 5 ila 10 dolar arasında kazanç sağlıyor. Satışa hazır hale getirilen süpürgeler, 3 gün güneşte bekletildikten sonra diğer illere gönderiliyor.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Afganistan'ın kuzeyindeki Şor Tepe ilçesi sakinleri geçimlerini süpürge yaparak sağlıyor - Son Dakika