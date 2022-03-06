Afganistan'ın kuzeyindeki Şor Tepe ilçesi sakinleri geçimlerini süpürge yaparak sağlıyor - Son Dakika
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Afganistan'ın kuzeyindeki Şor Tepe ilçesi sakinleri geçimlerini süpürge yaparak sağlıyor

06.03.2022 13:42

Süpürge yapımı Süpürgelerden detay Afganistan'ın kuzeyindeki Belh vilayetinin Şor Tepe ilçesinde yaşayan halkın birçoğu geçimlerini süpürge yaparak sağlıyor.

Süpürge yapımı

Süpürgelerden detay Afganistan'ın kuzeyindeki Belh vilayetinin Şor Tepe ilçesinde yaşayan halkın birçoğu geçimlerini süpürge yaparak sağlıyor. Kişi başı günlük ortalama 200 süpürge yapan köy sakinleri bu işten 5 ila 10 dolar arasında kazanç sağlıyor. Satışa hazır hale getirilen süpürgeler, 3 gün güneşte bekletildikten sonra diğer illere gönderiliyor.

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Afganistan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Afganistan'ın kuzeyindeki Şor Tepe ilçesi sakinleri geçimlerini süpürge yaparak sağlıyor - Son Dakika


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