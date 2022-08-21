Yarı çıplak cesedi bulunmuştu! Firdevs'in en yakını her şeyi itiraf etti

Bakan Soylu, Mardin'deki kazada 3. bir tır olduğu ve ateş açıldığı iddialarına yanıt verdi

Kaynak: AA

Afganistan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Afganistan'ın Lovgar viyaletinde sel - Son Dakika

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