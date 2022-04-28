Afganistan'ın Mezar-ı Şerif kentinde bombalı saldırılarda 9 kişi öldü - Son Dakika
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Afganistan'ın Mezar-ı Şerif kentinde bombalı saldırılarda 9 kişi öldü

28.04.2022 19:27
Afganistan'ın Mezar-ı Şerif kentinde bombalı saldırılarda 9 kişi öldü

Afganistan'ın kuzeyindeki Belh vilayetinin merkezi Mezar-ı Şerif kentinde peş peşe düzenlenen bombalı saldırılarda 9 sivil hayatını kaybetti.

Afganistan'ın kuzeyindeki Belh vilayetinin merkezi Mezar-ı Şerif kentinde peş peşe düzenlenen bombalı saldırılarda 9 sivil hayatını kaybetti.

Taliban geçici hükümetinin Belh Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Muhammed Asıf Veziri, Mezar-ı Şerif'in merkezindeki yolcu minibüslerinin Seccadiye ve Kantinerha duraklarında peş peşe bombalı saldırı düzenlendiğini söyledi.

Saldırılarda 9 sivilin yaşamını yitirdiğini ifade eden Veziri, 13 sivilin de yaralandığını belirtti.

Görgü tanıkları ise saldırılarda ölenlerin sayısının 10'dan fazla olduğunu öne sürdü.

Saldırıların kent merkezinden çevre köylere giden Şiilerin aracına yönelik düzenlendiği bildirildi.

Saldırıları henüz üstlenen olmadı.

Öte yandan 21 Nisan'da da Mezar-ı Şerif kentinde Şiilere ait bir camide düzenlenen bombalı saldırıda çok sayıda kişi yaşamını yitirmiş ve saldırıyı terör örgütü DEAŞ üstlenmişti.

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Emniyet Müdürlüğü, bombalı saldırı, Afganistan, Taliban, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Afganistan'ın Mezar-ı Şerif kentinde bombalı saldırılarda 9 kişi öldü - Son Dakika


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