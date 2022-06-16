Afganistan'ın Nangarhar Vilayeti Kuraklığın Pençesinde

KABİL, 16 Haziran (Xinhua) -- Afganistan'ın doğusunda bulunan Nangarhar vilayetine bağlı dokuz ilçe bu yıl kuraklıkla mücadele ediyor. Bir yardım kuruluşu kuraklığın etkilediği köylere tankerlerle su götürerek, her bir haneye günde üç kez beş bidon su sağlıyor.

Afganistan'ın doğusundaki Nangarhar vilayetinde, su tankından bidonlarına su dolduran Afganistanlı çocuklar, 14 Haziran 2022. (Fotoğraf: Hamidullah/Xinhua)

Afganistan'ın Nangarhar vilayetinde bir su tankından su almak için sıra bekleyen Afganistanlı çocuklar, 14 Haziran 2022. (Fotoğraf: Hamidullah/Xinhua)

Afganistan'ın Nangarhar vilayetinde bir su tankından su almak için sıra bekleyen Afganistanlı çocuklar, 14 Haziran 2022. (Fotoğraf: Hamidullah/Xinhua)