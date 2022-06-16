Afganistan'ın Nangarhar Vilayeti Kuraklığın Pençesinde - Son Dakika
Üye Girişi

Afganistan'ın Nangarhar Vilayeti Kuraklığın Pençesinde

16.06.2022 15:59
Afganistan'ın Nangarhar Vilayeti Kuraklığın Pençesinde

KABİL, 16 Haziran (Xinhua) -- Afganistan'ın doğusunda bulunan Nangarhar vilayetine bağlı dokuz ilçe bu yıl kuraklıkla mücadele ediyor.

KABİL, 16 Haziran (Xinhua) -- Afganistan'ın doğusunda bulunan Nangarhar vilayetine bağlı dokuz ilçe bu yıl kuraklıkla mücadele ediyor. Bir yardım kuruluşu kuraklığın etkilediği köylere tankerlerle su götürerek, her bir haneye günde üç kez beş bidon su sağlıyor.

Afganistan'ın Nangarhar Vilayeti Kuraklığın Pençesinde

Afganistan'ın doğusundaki Nangarhar vilayetinde, su tankından bidonlarına su dolduran Afganistanlı çocuklar, 14 Haziran 2022. (Fotoğraf: Hamidullah/Xinhua)

Afganistan'ın Nangarhar Vilayeti Kuraklığın Pençesinde

Afganistan'ın Nangarhar vilayetinde bir su tankından su almak için sıra bekleyen Afganistanlı çocuklar, 14 Haziran 2022. (Fotoğraf: Hamidullah/Xinhua)

Afganistan'ın Nangarhar Vilayeti Kuraklığın Pençesinde
Afganistan'ın Nangarhar vilayetinde bir su tankından su almak için sıra bekleyen Afganistanlı çocuklar, 14 Haziran 2022. (Fotoğraf: Hamidullah/Xinhua)

YORUMLAR
500
Bülent Arınç'tan eleştiri dolu sözler: Tatlı su balığı siyasetçileri var, suya sabuna dokunmazlar, artık 'kral çıplak' demenin vaktidir Bülent Arınç'tan eleştiri dolu sözler: Tatlı su balığı siyasetçileri var, suya sabuna dokunmazlar, artık 'kral çıplak' demenin vaktidir Bülent Arınç: 'Bağırmanın Zamanıdır, Kral Çıplak Demenin Zamanıdır' Bülent Arınç: 'Bağırmanın Zamanıdır, Kral Çıplak Demenin Zamanıdır'
Kaynak: Xinhua

Afganistan, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Afganistan'ın Nangarhar Vilayeti Kuraklığın Pençesinde - Son Dakika

Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.

Son Dakika
16:03 Erdoğan'dan hayat pahalılığı açıklaması: Vatandaşın zorlandığının farkındayız
16:02 Bülent Arınç'tan eleştiri dolu sözler: Tatlı su balığı siyasetçileri var, suya sabuna dokunmazlar, artık "kral çıplak" demenin vaktidir
16:00 Sarıyer'de, İETT otobüsü ve karşı yönden gelen araç çarpıştı!
15:57 Anthony Nwakaeme, Trabzonspor'dan ayrıldı: Yaşadığımız her şeyi sonsuza dek hatırlayacağım
15:50 Barbie filminde Ken bebeği canlandıran Ryan Gosling imaj değişikliğine gitti! Hayranları yeni haline eksi puan verdi
15:48 Konut fiyatları geçen yılın nisan ayına göre yüzde 127 yükseldi!
15:44 Erdoğan, 2023 seçimleri için talimatı verdi: Bunu başarırsak seçimden önce seçimi kazanmış oluruz
15:43 Van Gölü'nde, Van Gölü küçük mercan balığının ilk kez siyah-beyaz rengine rastlandı
15:27 Baba dizisinin başrol oyuncusu Hakan Kurtaş aşka geldi! Sevgilisiyle öpüştüğü fotoğrafını paylaştı
15:06 Kızıl Gezegen'de yaşam belirtisi arıyorlardı, tek bulabildikleri çöp oldu!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.06.2022 16:17:01. #1.13#
SON DAKİKA: Afganistan'ın Nangarhar Vilayeti Kuraklığın Pençesinde - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement