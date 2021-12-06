Afganistan'ın sınır bölgelerinde sağlık sorunları artıyor - Son Dakika

Sağlık ocağı binası
Doktorun hastaları muayene etmesi
Sırasını bekleyen vatandaşlar
Doktor Sher Khan ile röportaj HOST - Afganistan'ın sınır bölgelerinde sağlık hizmetleri aksarken bölgede yaşayan halk sağlık konusunda sıkıntılar yaşıyor. Host kentinin sınıra yakın olan bölgesindeki bir sağlık ocağı 10 bin Afganlının sağlık hizmeti alabildiği tek yer. Klinikteki yetersiz tıbbi malzeme ve doktor sayısı ise bölge halkının sağlık ihtiyaçlarını karşılayamıyor.
Kaynak: AA
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