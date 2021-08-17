Afganistan'ın sınır komşuları Tacikistan ve Çin'den terörle mücadele ortak tatbikatı - Son Dakika

Afganistan'ın sınır komşuları Tacikistan ve Çin, Tacikistan'ın Ramit bölgesinde terörle mücadele konulu ortak tatbikata başladı.
Tacikistan İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkenin dağlık Ramit bölgesinde bulunan Bakanlığa bağlı eğitim merkezinde Tacikistan-Çin terörle mücadeleye yönelik ortak tatbikata başladı.
Tatbikatta katılımcılar, dağlık bölgede yasa dışı yollarla ülkeye sızan silahlı çeteyi tespit ederek imha edecek.
Tacikistan İçişleri Bakanlığı ve Çin Kamu Güvenliği Bakanlığına bağlı özel kuvvet mensuplarının katıldığı ortak tatbikat, 20 Ağustos'ta sona erecek.
Afganistan'ın kuzeyinde hükümet güçleri ile Taliban arasındaki çatışmaların başlamasından beri Afganistan sınırındaki güvenliği artırma kararı alan Tacikistan yönetimi, farklı ülkelerle askeri tatbikatlar düzenliyor.
Afganistan'ın Tacikistan ile 1344 kilometre ortak sınırları bulunurken, 15 Ağustos'ta Taliban'dan kaçan 143 Afgan askeri 3 uçak ve 2 helikopterle Tacikistan'a sığınmıştı.
Kaynak: AA
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