Afganistan'ın Tahar vilayetinin İşkemiş ilçesindeki askeri karakola Taliban militanlarının...
1 saat önce
Afganistan'ın Tahar vilayetinin İşkemiş ilçesindeki askeri karakola Taliban militanlarının düzenlediği saldırıda 20 güvenlik gücü hayatını kaybetti.
Afganistan Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 10:50 Kaynak: AA
'ın Tahar vilayetinin İşkemiş ilçesindeki askeri karakola Taliban militanlarının düzenlediği saldırıda 20 güvenlik gücü hayatını kaybetti.
Ürün İhtisas Borsası faaliyete giriyor! Artık kimse fiyatlarla oynayamayacak Uzmanlar uyardı: Merkez Bankası beklenenden fazla faiz indirimine giderse dolar fırlayabilir Suriye Dernekler Platformu Başkanı Mehdi Davut, CHP ve İYİ Parti'yi suçladı G-20 zirvesiyle ilgili gündemi sarsacak iddia: Erdoğan, Trump'ı hem övdü hem de tehdit etti