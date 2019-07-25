Son Dakika Haberleri: Afganistan'ın Tahar vilayetinin İşkemiş ilçesindeki askeri karakola Taliban militanlarının...
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Afganistan'ın Tahar vilayetinin İşkemiş ilçesindeki askeri karakola Taliban militanlarının...

1 saat önce

Afganistan'ın Tahar vilayetinin İşkemiş ilçesindeki askeri karakola Taliban militanlarının düzenlediği saldırıda 20 güvenlik gücü hayatını kaybetti.

Afganistan'ın Tahar vilayetinin İşkemiş ilçesindeki askeri karakola Taliban militanlarının..., System.String[]
Afganistan'ın Tahar vilayetinin İşkemiş ilçesindeki askeri karakola Taliban militanlarının düzenlediği saldırıda 20 güvenlik gücü hayatını kaybetti.
Afganistan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 10:50 Kaynak: AA
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