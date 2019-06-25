Son Dakika Haberleri: Afganistan'ın tüm vakıf üniversiteleri ile anlaşıldı
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Afganistan'ın tüm vakıf üniversiteleri ile anlaşıldı

1 saat önce

İstanbul Gelişim Üniversitesi (İGÜ) Kurumsal İletişim ve Tanıtım Daire Başkanı Bülent Değirmenci, Uluslararası Öğrenci Ofisi ve Uluslararası Öğrenci Danışmanı Muhammed Rahim Rahimi tarafından Afganistan'ın başkenti Kabil'e ziyaret gerçekleştirildi.

Afganistan'ın tüm vakıf üniversiteleri ile anlaşıldı, System.String[]
İstanbul Gelişim Üniversitesi (İGÜ) Kurumsal İletişim ve Tanıtım Daire Başkanı Bülent Değirmenci, Uluslararası Öğrenci Ofisi ve Uluslararası Öğrenci Danışmanı Muhammed Rahim Rahimi tarafından Afganistan'ın başkenti Kabil'e ziyaret gerçekleştirildi. Üniversitenin uluslararası alandaki tanınırlığını, uluslararası öğrenci sayısının hedefler doğrultusunda artırılmasını ve üniversitenin akademik gelişimini amaçlayan ziyaret sonrası birçok alanda anlaşmalar yapıldı.

Ziyaret kapsamında Rana Üniversitesi Başkanı ve aynı zamanda Vakıf Üniversiteleri Birliği Başkanı Dr. Shafiullah Naimi, Nokhbagan Üniversitesi Başkanı Dr. Khalid Ahmad Kakar, Salam Üniversitesi Rektörü Dr. Mesbahullah Abdulbbaqi, Maarif Vakfı Afganistan Sorumlusu Şakir Voyvot ve eğitim alanında çeşitli kurumlar ile görüşmeler gerçekleştirildi.

Görüşmeler neticesinde Afganistan'ın tüm vakıf üniversiteleri ile gelecek dönemlerde yapılmak üzere akademik personel ve öğrenci değişimi ve ortak akademik çalışmalar konusunda anlaşmalar yapıldı.  

Yapılan anlaşmalar neticesinde ele alınan konular ise şöyle sıralandı:

"Eğitim, kurs ve pedagoji programlarının geliştirilmesi, Eşdeğer/ Lisans/ Çift Diploma programları gibi Sertifika/Diploma programları için iş birliği olanaklarının araştırılması, not ortalamalarının ve kredilerin aktarılması, seminer, kurs, atölye, yaz okulu, staj/iş ve benzeri diğer girişimlerin organizasyonları, öğrenci tez danışmanlığı ve araştırma projeleri, toplantı, kongre, konferans ve benzeri organizasyonlar ile bilgi ve tecrübe alışverişinin geliştirilmesi, eğitim gezilerinin, yaz okulunun ve kursların organizasyonu, çalışmalar, araştırmalar, pedagojik belgeler ve sergiler gibi dokümantasyonların alışverişi, üniversitelerin araştırmacılarına, teknisyenlerine ve öğrencilerine değişim programlarının sağlanması, lisans ve yüksek lisans bölümünde okuyan öğrencilere üniversite değişim programlarının sağlanması, yüksek lisans ve doktora öğrencileri için ortak çalışma imkanlarının sağlanması"


- İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 02:03 Kaynak: DHA
İstanbul Gelişim Üniversitesi, Kabil, İstanbul, Afganistan, Güncel
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