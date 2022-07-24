Afganistan, İran'dan 350 Bin Ton Akaryakıt İthal Edecek

KABİL, 24 Temmuz (Xinhua) -- Afganistan Maliye Bakanlığı tarafından Pazar günü yapılan açıklamada, İran ile Cumartesi günü imzalanan anlaşma uyarınca bu komşu ülkeden 350 bin tona kadar yakıt ithal edileceği duyuruldu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, İran'ı ziyaret eden bir Afgan heyetinin, bu komşu ülkeden 350 bin ton petrol satın almak için İranlı bir firmayla sözleşme imzaladığı belirtildi. Bakanlık açıklamasına göre heyet Maliye Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Merkez Bankası, Afganistan Petrol ve Doğalgaz Şirketi ile Afganistan Ulusal Standart Kurumu'ndan üst düzey yetkililerden oluşuyordu. Afgan heyeti İran'da kaldığı sürede, son zamanlarda petrol ve benzin fiyatlarının önemli ölçüde arttığı Afganistan'a petrol alımları, fiyatları ve taşınması gibi konuları görüştü. Bakanlık, her iki tarafın da petrol sözleşmesinin yanı sıra, petrol ürünlerinin ticaretini ve taşınmasını kolaylaştırmak, enerji ithalatı için bir doğalgaz boru hattı kurmak ve şu an şiddetli bir şekilde yakıt sıkıntısı çeken Afganistan'da rafineriler için ortak bir komite kurmayı kabul ettiğini de sözlerine ekledi. Savaşın harap ettiği ve ekonomik olarak yoksullaşmış olan Afganistan'da son sekiz aydır gıda ve petrol fiyatları hızla yükseliyor.