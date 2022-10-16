AFGANİSTAN İSLAM EMİRLİĞİ SÖZCÜSÜ MÜCAHİD KADINLAR BİRÇOK ÖNEMLİ YERDE ÇALIŞIYOR - Son Dakika
Üye Girişi

AFGANİSTAN İSLAM EMİRLİĞİ SÖZCÜSÜ MÜCAHİD KADINLAR BİRÇOK ÖNEMLİ YERDE ÇALIŞIYOR

16.10.2022 20:24

DİYARBAKIR'da '7'nci Alimler Buluşması'na katılan Afganistan İslam Emirliği Sözcüsü Mevlevi Zebihullah Mücahid, Türkiye ile Afganistan arasındaki güzel ilişkinin devam etmesini umduklarını belirtti.

DİYARBAKIR'da '7'nci Alimler Buluşması'na katılan Afganistan İslam Emirliği Sözcüsü Mevlevi Zebihullah Mücahid, Türkiye ile Afganistan arasındaki güzel ilişkinin devam etmesini umduklarını belirtti. Mücahid, ülkesindeki kadın hakları konusunda ise Avrupa'nın kadınlar üzerinde yaptıkları propagandanın hepsi yalandır. İslam'da kadının hükmü ne ise onları uyguluyoruz. Kadınlar değerlidir. Sağlık, polis, pasaport bölümünde ve birçok önemli yerde bayanlar çalışıyor. Bu konuda sıkıntımız yok dedi.

Diyarbakır'da Alimler ve Medreseler Birliği tarafından gerçekleştirilen '7'nci Alimler Buluşması'na, Türkiye'nin yanı sıra Suriye, Irak, Lübnan, İran, Kuveyt, Libya ve Afganistan'dan akademisyenler ve din alimleri katıldı. Yukarı Nasırlar Mahallesi'nde gerçekleştirilen buluşmaya Afganistan İslam Emirliği Sözcüsü Mevlevi Zebihullah Mücahid de katıldı. Türkiye'de bulunmaktan dolayı son derece mutlu olduğunu söyleyen Zebihullah Mücahid, her iki ülke arasındaki güzel ilişkinin devam etmesini umduklarını söyledi.

'EROİN TAMAMEN YASAKLANACAK'

Diyarbakır'ın sahabeler şehri olduğunu vurgulayan Sözcü Zebihullah Mücahid, Afganistan ile Türkiye'nin arası iyidir. Türkiye bize her türlü yardımda bulunuyor. Afganistan'da sel ve deprem olduğunda Türkiye bize elinden gelen yardımı yaptı. Türkiye ile aramızda bu güzel ilişkinin devam etmesini Allah'tan umuyoruz. Şu an Afganistan'da eroinin ekilmesi yasaklanmış ve hiçbir şekilde ekilmiyor. Sadece birkaç yerde depolanma olduğunu biliyoruz. Oralarda da kaçakçılar alıp götürüyor. Bunların önüne de geçilecek ve tamamen yasaklanacak. Avrupa'nın kadınlar üzerinde yaptıkları propagandanın hepsi yalandır. Biz şu anda onlara yer açmak için bekliyoruz. Hayatları, huzurları, izzetleri korunsun diye onlara güzel bir ortam kuruyoruz. İslami bir ülke olduğu için okullarda karışık ders alınmaz. Onlara ayrı bir yer yapılıp ayrı ders veriliyor. İslam'da kadının hükmü ne ise onları uyguluyoruz. Bunun içinde kadınlar değerlidir. Bunların hepsi yalandır. Bayanlar bizde çalışıyor ve bu konuda sıkıntı yok. Sağlık, polis, pasaport bölümünde ve birçok önemli yerde bayanlar çalışıyor, bu konuda sıkıntımız yok. Türkiye ile ilişiklerimizin devam etmesini istiyoruz diye konuştu. (DHA)

YORUMLAR
500
Son dakika haberleri | Diyarbakır'da bulunan Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid: 'Afganistan'da şu anda savaş durmuş ve işgalci güçler çıkartılmıştır' Son dakika haberleri | Diyarbakır'da bulunan Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid: 'Afganistan'da şu anda savaş durmuş ve işgalci güçler çıkartılmıştır' Bakan Soylu: Ne zaman Erdoğan iktidar oldu, müşterilerim Alevi olduklarını söyleyebildiler (2) Bakan Soylu: Ne zaman Erdoğan iktidar oldu, müşterilerim Alevi olduklarını söyleyebildiler (2)
Kaynak: DHA

Afganistan, Diyarbakır, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel AFGANİSTAN İSLAM EMİRLİĞİ SÖZCÜSÜ MÜCAHİD KADINLAR BİRÇOK ÖNEMLİ YERDE ÇALIŞIYOR - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
22:27 Beşiktaşlılar Ismael'e yaptıkları olumsuz tezahüratla Dolmabahçe'yi inletti! Eski hocalarını istiyorlar
22:04 Beşiktaş, sahasında Trabzonspor ile 2-2 berabere kaldı
21:40 Beşiktaş tribününden Valerien Ismael'e olay tezahürat: Uyuma, değişiklik yapsana
21:23 Çocuklar Duymasın dizisinde Çaycı Hüseyin karakterini canlandırıyordu! Alpaslan Özmol'un son hali ortaya çıktı
21:19 Beşiktaş'ta üzen sakatlık! Ghezzal maça devam edemedi
21:06 Atakum plajında ölü bulunan genç kızın mektubunda sorumlu 2 şüpheli serbest bırakıldı
20:54 Beşiktaş taraftarı hep bir ağızdan söyledi! Eski hocaları Abdullah Avcı'ya "Yere yatsana" tezahüratı
20:46 Liverpool, sahasında Manchester City'i 1-0 mağlup etti
20:24 Muğla'da otomobille çarpışan motosikletli kuryenin havaya uçtuğu kaza saniye saniye kaydedildi
11:28 Bursa'da köpekler, koyun sürüsüne saldırdı! 41 hayvan öldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.10.2022 22:47:05. #1.12#
SON DAKİKA: AFGANİSTAN İSLAM EMİRLİĞİ SÖZCÜSÜ MÜCAHİD KADINLAR BİRÇOK ÖNEMLİ YERDE ÇALIŞIYOR - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement