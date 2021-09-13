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Afganistan konulu uluslararası konferans Cenevre'de başladı - Son Dakika

Afganistan konulu uluslararası konferans Cenevre'de başladı

13.09.2021 15:54
Afganistan konulu uluslararası konferans Cenevre'de başladı, System.String[]

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, uluslararası topluma çağrı yaparak, Afganistan'da 2021'in kalan dört ayında yaklaşık 11 milyon kişiye insani yardım için 606 milyon dolar yardım talebinde bulundu.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, uluslararası topluma çağrı yaparak, Afganistan'da 2021'in kalan dört ayında yaklaşık 11 milyon kişiye insani yardım için 606 milyon dolar yardım talebinde bulundu.

Guterres, İsviçre'nin Cenevre kentinde başlayan Afganistan konulu üst düzey uluslararası konferansın açılışında konuştu.

"Afganistan halkının tutunacak bir dala ihtiyacı var." diyen Guterres, ülkenin onlarca yıldır süren savaşlar, acı ve güvensiz ortamdan sonra belki de en tehlikeli dönemden geçtiğini vurguladı.

Guterres, "Açık konuşalım, bu konferans sadece Afganistan halkına vereceklerimizle ilgili değil. Bu onlara bir borcumuz." ifadesini kullandı.

Taliban'ın 15 Ağustos'ta Kabil'de kontrolü ele almasından önce de Afganistan halkının dünyanın en kötü insani krizlerinden birini yaşadığına dikkati çeken Guterres, "Bugün Afgan halkı bir sonraki yemeğinin nereden geleceğini bilmiyor. Yoksulluk hızla artıyor ve temel kamu hizmetleri çökmek üzere. Yüz binlerce insan da evlerini terk etmek zorunda kaldı." dedi.

Guterres, uluslararası topluma ve bağışçı ülkelere çağrı yaparak, 2021'in kalan dört ayında yaklaşık 11 milyon kişiye insani yardım için 606 milyon dolar yardım talebinde bulundu.

BM Merkezi Acil Durum Fonundan bugün Afganistan'daki insani operasyonlar için 20 milyon dolar ayıracaklarını aktaran Guterres, "Kabil ile hava köprüsü ve Afganistan'daki diğer merkezler de dahil olmak üzere insani yardım erişimini artırmak için yardımınıza ihtiyacımız var." ifadesini kullandı.

Guterres, Afganistan halkının bugün tüm ülkenin çöküşüyle karşı karşıya olduğu uyarısında bulunarak, BM üyesi tüm ülkelere zorda kalan Afganlara sınırlarını "cömertçe" açmaları çağrısı yaptı.

BM Genel Sekreteri, "Tüm üye devletler, uluslararası mülteci koruma sorumluluklarına saygı göstermelidir." dedi.

Afganistan konulu konferans çeşitli ülkelerden onlarca bakanın yapacağı konuşma ve bağışların ardından bugün sona erecek.

Guterres'in konferans sonunda basın toplantısı düzenleyerek Afganistan için toplanan bağışı açıklaması bekleniyor.

Birleşmiş Milletler, Afganistan, Cenevre, dolar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Afganistan konulu uluslararası konferans Cenevre'de başladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Afganistan konulu uluslararası konferans Cenevre'de başladı - Son Dakika
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