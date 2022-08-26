Bir ülke daha kripto parayı yasakladı! - Son Dakika
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Bir ülke daha kripto parayı yasakladı!

26.08.2022 23:56
Bir ülke daha kripto parayı yasakladı!

Afganistan kripto para operasyonlarını yasa dışı ilan etti. Ülkedeki 16 kripto borsası kapatıldı ve bazı kişiler tutuklandı.

Tüm dünyada tartışma konusu haline gelen kripto paralar, Afganistan Merkez Bankası'nın radarına girdi. Ülkenin belirli bölgelerinde hizmet veren 16 kripto para şirketini kapatan ülke, kripto para ticareti yapanları ise tutuklamaya başladı.

Afganistan kripto para operasyonlarını yasa dışı ilan etti

Taliban'ın yönetime geçtiği Afganistan, yaklaşık üç ay önce kripto para ticaretini yasaklamıştı. Geçtiğimiz gün Afganistan Merkez Bankası, 16 kripto borsasını kapattığını duyurdu. Afganistan Suçla Mücadele Başkanı Sayed Shah Sa'adat'a göre kripto paralar, kara para aklamayı kolaylaştırıyor ve dolandırıcılığa kapı aralıyor.

Bir ülke daha kripto parayı yasakladı!

Kripto paralar daha önce Çin'de de tartışma konusu olmuştu. Eylül 2021'de tüm kripto para operasyonlarını askıya alan ve şirketleri kapatan Çin, kripto işlemlerini ise yasa dışı ilan etmişti. Afganistan'ın da benzer bir politika uygulayacağını söylemek mümkün.

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Sayed Shah Sa'adat yaptığı açıklamada, "Merkez bankası bize tüm para borsalarının, bireylerin ve iş insanlarının Bitcoin olarak adlandırılan sahte dijital para birimleri ticareti yapmalarını durdurma emri verdi" dedi.

Sa'adat'a ayrıca kripto para ticareti yaptığı belirtilen bazı kişilerin serbest bırakıldığını ve 13 kişinin ise tutuklandığını doğruladı. Yine de, Afganistan'daki birçok kişi kripto paralara güveniyor. Kripto Benimseme Endeksi'ne göre ilk 20 ülkeden biriydi.

Bir ülke daha kripto parayı yasakladı!

Kripto paraların tüm dünyada karışık yorumlar aldığını belirtelim. Örneğin, ABD Hazine Bakan Yardımcısı Wally Adeyemo, kripto ile ödemenin karmaşık durumları kolaylaştırdığını ve maliyetleri azalttığını iddia etti.

Peki, siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın!

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Kaynak: Shiftdelete

Togo Cumhuriyeti, Merkez Bankası, Afganistan, Teknoloji, Son Dakika

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