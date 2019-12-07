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Afganistan lideri Eşref Gani, Japon doktor Nakamura'nın Afgan bayrağına sarılı tabutunu taşıdı
6 saat önce
Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani askerlerle beraber, terör saldırısında hayatını kaybeden Japon doktor Tetsu Nakamura'nın Afgan bayrağına sarılı tabutunu taşıdı.
Eşref Gani, "Afganistan halkının Japon doktor Nakamura'nun yaptığı yardımları asla unutmayacağını" ifade etti
Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani askerlerle beraber, terör saldırısında hayatını kaybeden Japon doktor Tetsu Nakamura'nın Afgan bayrağına sarılı tabutunu taşıdı.
Nakamura'nın cenazesinin ülkesi Japonya'ya göndermek için Kabil havaalanında düzenlenen anma törenine katılan Eşref Gani, "Afganistan halkının Japon doktor Nakamura'nun yaptığı yardımları asla unutmayacağını" ifade etti.
Haber Yayın Tarihi: 07.12.2019 06:44
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