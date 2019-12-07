Son Dakika Haberleri: Afganistan lideri Eşref Gani, Japon doktor Nakamura'nın Afgan bayrağına sarılı tabutunu taşıdı
Son Dakika Dünya Afganistan lideri Eşref Gani, Japon doktor Nakamura'nın Afgan bayrağına sarılı tabutunu taşıdı - Son Dakika Dünya

Afganistan lideri Eşref Gani, Japon doktor Nakamura'nın Afgan bayrağına sarılı tabutunu taşıdı

6 saat önce

Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani askerlerle beraber, terör saldırısında hayatını kaybeden Japon doktor Tetsu Nakamura'nın Afgan bayrağına sarılı tabutunu taşıdı. Eşref Gani, "Afganistan halkının Japon doktor Nakamura'nun yaptığı yardımları asla unutmayacağını" ifade etti

Afganistan lideri Eşref Gani, Japon doktor Nakamura'nın Afgan bayrağına sarılı tabutunu taşıdı, System.String[]

Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani askerlerle beraber, terör saldırısında hayatını kaybeden Japon doktor Tetsu Nakamura'nın Afgan bayrağına sarılı tabutunu taşıdı.


Nakamura'nın cenazesinin ülkesi Japonya'ya göndermek için Kabil havaalanında düzenlenen anma törenine katılan Eşref Gani, "Afganistan halkının Japon doktor Nakamura'nun yaptığı yardımları asla unutmayacağını" ifade etti.

Euronews.com'da Görüntüle

Afganistan, Eşref Gani, Nakamura, Japon, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 07.12.2019 06:44 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İki ev arkadaşını boğazından bıçaklayıp polise teslim oldu
İki ev arkadaşını boğazından bıçaklayan şüpheli cinsel istismara maruz kaldığını iddia etti İran'daki grip salgınında 81 kişi öldü Rusya ve Esed rejiminin İdlib'e hava saldırılarında 20 sivil öldü

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.12.2019 00:57:40. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Afganistan lideri Eşref Gani, Japon doktor Nakamura'nın Afgan bayrağına sarılı tabutunu taşıdı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]